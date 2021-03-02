破31萬連署！護藻礁成案在即 四大公投8月叩關

「珍愛藻礁公投」連署至1日已累計31萬3000多份，距離35萬「安全門檻」只剩3.6萬份。圖為志工1日在台北大安森林公園呼籲民眾連署。(記者鄭超文／攝影)

「珍愛藻礁公投 」連署氣勢高漲，日前一舉衝破中選會法定門檻，昨再收到1萬7000多份，累計31萬3000多份連署，距離35萬「安全門檻」只剩3.6萬份，幾乎確定成案，這也將是台灣史上第一個民間發起成案的生態保育公投，若順利可望8月28日「公投日」投票，環團及經濟部將於辯論會「直球對決」，釐清三接對台灣供電影響及大潭藻礁保育價值。

除珍愛藻礁公投外，國民黨 「反萊豬」、「公投綁大選」兩公投連署書，也預計9日送交中選會。國民黨規畫當天上午將由黨主席江啟臣帶隊，偕同一級黨務主管與公投領銜人、立委林為洲一起搭乘「萊豬皮卡車」，並出動兩輛卡車，載100萬份連署書進軍中選會。

8月「公投日」，目前已有「重啟核四公投」成案、必須公投，如果「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」公投也能完成審查成案，當天將有四項公投案。一旦四項公投審查成案，政府壓力倍增，民進黨立委也表焦慮。

國民黨「反萊豬」、「公投綁大選」兩公投連署書，目前加起來共超過140萬份，已進入檢查和盤整，將各篩選50萬份送交中選會。有了2018年「反空汙公投」的經驗，國民黨這次不僅「超前部署」加速連署速度，更下鄉進行教育訓練，讓連署書填寫更準確。

嚴挑有錯誤或疑慮的連署書

國民黨黨務人士指出，這次進行非常嚴謹的審核，有錯誤或有疑慮的連署書就會先挑掉，希望能避免過去「死人連署」或「筆跡重複」的狀況，不要給予中選會找碴的機會。

珍愛藻礁連署公投連署書前晚跨過門檻、創下單日新高，統計至昨晚約8點30分，連署書收件1萬7242份，以個人送來的連署書居多，單就228連假期間，一共募得近11萬份連署書。

目前累計收件31萬3939份，預估今天連續假日過後上班第一天，郵件、快遞件數會大幅增加，連署書可以達到35萬份。公投發起團體仍以45萬到50萬份為目標。