經濟部助攻 藻礁公投連署「火燒連環船」

藻礁公投連署將達到安全份數，圖為退潮才會出現的大潭藻礁，一片紅通通的景象。(記者陳正興／攝影)

藻礁公投 連署原本默默無聞，但一周內從連署數量告急，突然翻身到不僅即將達成安全數量，甚至可能超標，民眾以行動力挺環團的堅持，其中最大推手，環團都不諱言，其實就是府院黨與經濟部。

藻礁公投成案已經十拿九穩，輿論聲量也絲毫不減，昔日被看成「側翼」的網紅意見領袖，也「再覺醒」分成兩派論戰，甚至開啟「蔡政府對環團態度髮夾彎」的支線戰場，接下來站在最前線的經濟部還能如何回應，關乎高官們的烏紗帽。

若繼續如上周一樣由經濟部小編「哏圖連發」，又馬上在留言區被民眾嗆翻，恐怕未來上演的不只是「草船借箭」，而是「火燒連環船」，環保、能源政策都要一併端上檯面，被重新檢視。

其實，在環團上周為藻礁公投開記者會發聲時，經濟部就下錯了第一步棋。知情人士指出，相關單位並不認為在公投連署差距還非常大的時候，就「自己搬椅子坐」、讓中油主動開記者會說明。這背後的動機並不是要護三接、護能源轉型，而是經濟部不能在三接議題失守，否則想要高升的可能無望、想要安穩的也可能被「降罪」，情急之下，經濟部高層給出全面反擊的指令。

沒想到環團「打蛇隨棍上」，中油想要帶媒體去觀塘參訪，環團掌握消息就跟著去抗議，經濟部高層馬上要求中油取消參訪；經濟部小編在粉絲團貼文，藻礁公投支持者火力全開，在留言區拋出各種專業論點，擊破貼文話術。

藻礁公投每天都有議題拋出，經濟部看到一個、回應一個，但因綠營對環團前後態度確實不一，三接歷程不是秘密，卻是經部「不能說的秘密」，讓每則回應輿論的內容皆支離破碎、破綻百出。

經濟部想為能源轉型保駕，但一步錯、步步錯，過去三天粉絲團仍更新，卻不敢再提藻礁，就怕這戰打完，環團若勝，經部還可拿最佳MVP。