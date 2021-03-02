10年長1cm 專家：7600年藻礁失去就回不來

在退潮時才會出現的大潭藻礁，在夕陽照射下，別有一番風情。(記者陳正興／攝影)

「珍愛藻礁 公投」在全台掀起連署熱潮，發起人之一、東海大學教授林惠真感嘆，「藻礁就像千層派，一口咬下去就會掉下一堆屑屑」，她為了捍衛西海岸紅寶石四處奔走，連座車都變身成為移動工作室。

據台北中國 時報報導，林惠真談及藻礁的稀有，大呼「投入海岸生態研究這麼久，過去竟不知台灣 有如此美麗的生態系」，她說，藻礁比珊瑚礁更稀有珍貴，且容易破碎，它是由紅藻層層堆疊起來，每年春雨過後會呈現整片如紅寶石般的嫣紅色，10年才能累積一公分厚度。

林惠真也說，藻礁不只是生物、它更是完整生態系。大潭海岸沿線有五公尺深藻礁，形成全世界面積僅次於地中海的藻礁生態系，研究期間，曾擷取牛奶盒大小的藻礁，發現內部許多生物連學者都不認得，而藻礁潮池溝內更有一級保育動物柴山多杯孔珊瑚，及綽號「皮卡丘」的小丘多彩海蛞蝓等，顯示其豐富生態群。7600年的藻礁失去了就不可能再回來，希望在能源轉型的過程中不要失去世界自然地景，別讓台灣窮得只剩下電。

另據本報系聯合報報導，長期研究桃園藻礁的特生中心副研究員劉靜榆表示，她很難理解，為什麼中油第三天然氣接收站興建案非要選在有藻礁的區塊？劉指出，政府不斷強調開發範圍已縮小到2個儲槽、共23公頃，難道這些就能滿足用電量嗎？她向政府喊話，「應該老實說出為何非要藻礁這塊地」，藻礁數千年才能形成，稀有生態無法復育，依環團角度來看，所有資料都在警示不該破壞藻礁。

她坦言，這段期間衝連署耗費的時間，不僅她損失了研究能量，所有人都要放下手邊的事，成案後還要準備辯論資料，還有很長的仗要打，現在跨階層的人都站出來力挺，她反問政府，「還要繼續漠視嗎？」