保護生態不分顏色 獨派也力挺全民覺醒

「珍愛藻礁公投」連署逼近安全門檻，幾乎確定成案，環團和經濟部勢必將在辯論會中「直球對決」。(記者鄭超文／攝影)

中油第三座液化天然氣接收站興建計畫因涉及大潭藻礁 生態保育，環團發起「珍愛藻礁公投 」；此議題先前被有心人操作成藍綠惡鬥，但今天獨派社團也站出來力挺護藻礁，儼然已形成一股「全民覺醒」的力量。

據了解，民進黨 原本策略是維持低調，並將二二八連假視為關鍵，沒想到連假還沒過完，該公投連署就已經頻傳捷報；據台北中國時報報導，珍愛藻礁公投小組領銜人潘忠政說，民進黨用盡招數，引來的就是全民反彈，這個議題瞬間在一周內達標，可說是民進黨一手促成。

府院黨大動作回應藻礁公投，強力護航大潭第三天然氣接收站，包括東奧正名公投領銜人紀政與張燦鍙、公投護台灣聯盟促進會總召蔡丁貴、制憲基金會副執行長張俊龍等本土社團人士，今天上午於立法院召開記者會，表態支持藻礁公投立場。

據報導，藻礁公投共同發起人、台灣公民參與協會理事長何宗勳指出，在國民黨加入挺藻礁公投後，民進黨政府與右翼網軍以排山倒海攻勢，將公民團體抹黑成藍軍、擁核與中共同路人，把保護藻礁的單純動機搞得烏煙瘴氣。雖然本土社團一度陷入意見分歧，仍勇於站出來力挺，顯見民進黨這次真的搞到天怒人怨。

東海大學教授林惠真也強調，只要環境、生態的價值大家能認同，任何色彩都可以，「它其實就是粉紅色的藻礁」。

另據本報系聯合報報導，面對藍營強力連署「反萊豬」、「重啟核四」及「公投綁大選」等公投案，民進黨上下嚴陣以待，但原本內部掌握，藻礁公投在農曆年前僅不到十萬份連署，要在短時間內衝到29萬份以上連署書應有很大的困難，沒想到農曆年後情況丕變，國民黨也表態力挺藻礁公投，隨後公民團體公布的連署書數量幾乎每日都暴增，現在幾已注定民進黨要在8月28日「公投日」多一項難題，也考驗民進黨與過去友好的環保團體是否關係生變。