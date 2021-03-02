新聞眼／公投怒火滅不完…民進黨憂危機一路燒到8月

「珍愛藻礁公投」連署持續進行，1日有位小學老師特別拍照打卡，要讓更多人一起來連署護環保。(記者鄭超文／攝影)

由環保團體發起的「珍愛藻礁公投 」突破30萬份連署書，隨著數量日益暴增，很有機會在8月公投日之前正式成案。原本聲量不高的藻礁議題瞬間成為民進黨 新危機，再加上預估能成案的反萊豬及重啟核四公投等，這些敏感議題將使民進黨面臨重返執政後最難熬的8月。

行政院長蘇貞昌已邁入第三年任期，雖然民進黨內總說蘇「穩如泰山」，任期至少會做到2022年，但隨著8月公投登場，蘇院長的期中考也即將到來，府院黨高度緊張，就怕公投結果重演2018年九合一選舉的慘況。當時包括反同性婚姻、反核食及「以核養綠」等議題全部過關，等於對民進黨執政投下不信任票。

為了避免2018年公投歷史重演，這次民進黨定調「積極因應」，不再像上次「冷處理」，但公投是人民基本權利，政府也不宜過度強烈辯護，民進黨其實陷入兩難。

最近萊豬風暴看似已漸漸平靜，在疫情襲擊之下，政府盡力宣傳防疫政績，但藍營除點火號召「反萊豬」公投，同時還奮力「護藻礁」，反觀民進黨過去與環保團體友好，但現在卻礙於執政現實，處境尷尬，高層都很擔心這些效應一路燒到8月。

藻礁公投來勢洶洶，許多民進黨立委因為在立法院贊成萊豬進口，已經傷痕累累。隨著公投日逼近，屆時如何辯護政府政策是一大問題，光是如何動員綠營支持者投票「挺萊豬」，就已是大考驗，更別說其他議題燒出的火，看似怎樣都滅不完。