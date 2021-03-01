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藻礁公投領銜人：如果民進黨在野 「三接」早就擋下了

台灣新聞組／台北1日電
公投小組領銜人潘忠政。（本報資料照片）
公投小組領銜人潘忠政。（本報資料照片）

年近70的珍愛藻礁公投行動領銜人潘忠政，是捲起這次討論千年藻礁巨大聲量的靈魂人物；潘原是小學老師，走過十年保礁之路，他說，「我的公民意識是民進黨啟蒙的，如果沒有把藻礁留給下一代，是這一代人的罪過」。潘忠政昨天並在臉書寫下「不要說謊，就不必一再圓謊」，劍指蔡政府。

潘忠政是桃園人，1983年調到觀音區新坡國小任教，當時觀音發生非法盜採農地土石事件，他參加民進黨帶領的抗爭，之後也成立社團為在地環保發聲，退休後成為專職環保志工。他一路支持民進黨，吸引他入黨理念是「本土政權、綠色執政」。

「我的公民意識是民進黨啟蒙的，唉！」潘忠政提及2011年中油煉油廠要遷到觀音，他搬出附近海域有藻礁的理由，聯合觀音和新屋人奮力反抗，當時的馬英九總統踩了煞車。但拒絕了煉油廠，下次會是什麼？潘才認真研究藻礁，作為護衛海域的擋箭牌。

潘忠政在2013年成立桃園在地聯盟，在學者相助下，才看清藻礁的珍稀全貌。他發起一人一信救藻礁，蔡英文、桃園市長鄭文燦當時都參與，蔡親筆寫下「藻礁永存」承諾，鄭也承諾護藻礁。

「鄭文燦背信忘義」

潘說，蔡總統去年6月見了他，聽說藻礁危機表情驚訝，交代要開聽證會，務必要找出雙贏方案。兩周後，總統府副秘書長李俊俋專程到潘家說明會協調中油暫緩施工，但7月中油就施放沉箱毀藻礁，李只簡訊回潘「抱歉，我已經盡力了，中油不願暫緩」。

潘忠政說，「在保礁這件事，我感覺蔡總統是局外人，上令無法下達，被蒙蔽的可能性較大，否則就太會演了」。潘忠政曾痛罵鄭文燦背信忘義，因為2014年中油就有台北港替代方案，鄭當市長，應向中央爭取換址，也可畫藻礁區為保護區，或用文資法把桃園自然海岸畫為暫定自然地景，抵擋工業入侵，但他都不做，都說是中央的職權。

「如果現在國民黨在朝、民進黨在野，三接案應該就擋得下來」，潘忠政坦言心中的納悶，為何以前擋國民黨一些大案子都擋得了，這次是怎麼了？更讓他啼笑皆非的是公投被說成要「以核養礁」，他笑說，「民進黨政府有時間操弄這些攻擊，何不讓公投成案，大家辯個清楚？」

潘忠政批民進黨：一再扯謊

對於蔡政府連日強調修正版開發面積已縮為23公頃、避開藻礁區，潘忠政昨天忍不住在臉書寫下「不要說謊，就不必一再圓謊」，痛批政府為凸顯政績，對觀塘工業港破壞藻礁生態一事避重就輕。

潘忠政說明「說謊」是指三接由觀塘工業區和工業港兩案組成，但中油和經濟部卻全部不提；工業港預計要新增填海造地21公頃，嚴重傷害藻礁及珊瑚礁生態，中油和經濟部也一直否認。

潘忠政指出，民進黨政府不斷強調開發面積從232公頃縮小到23公頃，「想凸顯自己的仁至義盡」，但當時通過232公頃開發面積的總統是李登輝、地方政府首長是呂秀蓮，民進黨卻不斷攻擊前總統馬英九，一再扯謊，想用這23公頃轉移觀塘工業港的焦點。

藻礁公投連署席捲全台，不少民眾利用二二八假期前往觀音外海觀察藻礁，認識生態。（記...
藻礁公投連署席捲全台，不少民眾利用二二八假期前往觀音外海觀察藻礁，認識生態。（記者陳正興／攝影）

藻礁 民進黨 公投

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