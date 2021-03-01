紀念228…馬英九、柯文哲同台 致詞同引「無分你我」

前總統馬英九出席台北市文化局舉辦的二二八事件74周年紀念會，與台北市長柯文哲同台。（記者黃義書／攝影）

台北市政府昨於二二八公園舉辦「愛與勇氣、攜手同行」二二八事件 74周年紀念會，邀受難者家屬後代、前總統馬英九 及台北市長柯文哲 等人出席。馬、柯致詞時都引用二二八紀念碑文「自今而後，無分你我，凝為一體，互助與愛，相待以誠，化仇恨於無形，肇和平於永遠，天佑寶島，萬古長青」。

馬英九致詞表示，六年前，他與柯文哲同台參加二二八中樞紀念活動，當時盼能與柯推動社會和諧，讓世代、朝野間合作達和諧、對話取代對立；六年後的今天，他應北市二二八協會邀請，儘管柯身為受難家屬，受不小壓力，但他與柯文哲在「慈悲胸懷、謙卑態度，相互包容體諒」上，有相同看法。

被問及六年前，兩度拒與馬英九握手，現在卻與馬共同促進社會和諧，柯文哲表示，「若促進社會和諧是戰略目標，大家都可以談」。媒體追問柯，態度大轉變，會否尷尬？柯則說：「人活在世界上，哪一個不尷尬？」

北市府昨天原也邀副總統賴清德出席，但賴因另有行程婉拒，柯文哲表示，賴不來，沒辦法替賴回答。

柯文哲日前在臉書貼文，將當年二二八事件處理委員會寫成「反抗據點，號召起義，政府則以國家機器開始一連串清鄉整肅」，引發台北市議員林穎孟、苗博雅批評，並要求道歉。柯昨表示，臉書的用字遣詞可以改進，而他已將二二八定調為「政府與國家機器進行大規模迫害，死兩萬多人」，這才是重點。

對於北市府邀請馬英九出席二二八紀念活動，包括台灣制憲基金會、陳文成基金會及鄭南榕基金會等團體昨天批評馬英九及國民黨對二二八「只消費不究責」，也批評柯文哲選擇在二二八當天進行單車健行活動，根本是塑造個人英雄形象。

國民黨主席江啟臣透過臉書表示，面對歷史傷口，「真相、撫慰、和解」是唯一的路。國民黨立委林為洲說，立院本會期將在司法及法制委員會排案審查國民黨立委蔣萬安提出的「戒嚴時期人民受損權利回復條例」修正草案，盼返還或補償戒嚴時期違法被沒收的財產。

蔣萬安日前提出「戒嚴時期人民受損權利回復條例」修正草案，並指促轉會成立至今三年多，對於賠償被害者及其家屬與返還沒收財產，至今仍無具體法律規範。林為洲表示，二二八事件，國民黨除了道歉之外，也要推動立法，「他們（指促轉會及執政黨）不做，我們來做。」