紀念228 蔡英文：把人權意識內化成政府DNA
蔡英文總統昨在高雄參加二二八中樞紀念儀式時表示，政府必須堅守民主自由不能交換的價值與信念，鼓勵將人權意識內化成政府體制的DNA，這是推動轉型正義的重要目標。她並表示，政府要記得懇切傾聽民意，讓多元聲音自由呈現，這樣的民主和自由才是台灣能持續發展的關鍵。她也頒發回復名譽證書給三位受難者家屬。
二二八事件74周年中樞紀念儀式，昨在高雄市歷史博物館前舉行。蔡總統、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃及高雄市長陳其邁等人出席。
蔡總統頒發回復名譽證書給受難者潘鴻泉之子潘俊榮、受難者陳滄海之女陳錵蘭及受難者陳文治之子陳洋宏，並到二二八和平紀念公園獻花致意。
蔡英文說，二二八不只是1947年春天發生的單一事件，後來的清鄉、白色恐怖和威權陰影，是台灣族群最傷痛的回憶；她來撫慰遺族，也要互相提醒三點：第一，必須誠實面對歷史，只有民主制度才可能出現自我節制、勇於反省的政府。第二，必須充分保障人權和人性尊嚴，國際上的經驗顯示，民主有可能倒退，威權也可能復甦，要避免悲劇重演，就要把人權意識內化成政府體制的DNA。第三，須堅守民主自由不能交換的價值信念。
二二八基金會董事長薛化元表示，二二八事件真相與轉型正義報告針對情治部分已有突破，死亡、失蹤者更多，顯示不只責任探究未完成，真相釐清也有待加強；轉型正義已進入新里程碑，要記取教訓，不能容忍自由民主倒退。
昨天也是林宅血案41周年，副總統賴清德在台北出席義光教會舉辦的二二八事件暨林家祖孫受難追思禮拜。義光教會每年都舉辦二二八事件暨林家祖孫受難追思禮拜，去年因疫情關係停辦，今年復辦。不過，民進黨前主席林義雄沒有出席，在家屬陪同下前往林家祖孫墓園追思。
賴清德致詞表示，追思之外更重要的意義是從歷史中學習錯誤，從此互相尊重、用愛包容和支持，唯有如此，才能共同將台灣打造成一個更和解、更公義與更團結的國家。監察院長陳菊在臉書承諾，去年監院成立的國家人權委員會，一定全力敦促政府落實每一個面向。
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