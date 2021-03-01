紀念228 蔡英文：把人權意識內化成政府DNA

二二八事件74周年中樞紀念儀式在歷史現場高雄市歷史博物館前舉行，蔡英文總統向受難者獻花致敬。（記者劉學聖／攝影）

蔡英文總統昨在高雄參加二二八中樞紀念儀式時表示，政府必須堅守民主自由不能交換的價值與信念，鼓勵將人權意識內化成政府體制的DNA，這是推動轉型正義的重要目標。她並表示，政府要記得懇切傾聽民意，讓多元聲音自由呈現，這樣的民主和自由才是台灣 能持續發展的關鍵。她也頒發回復名譽證書給三位受難者家屬。

二二八事件 74周年中樞紀念儀式，昨在高雄市歷史博物館前舉行。蔡總統、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃及高雄市長陳其邁等人出席。

蔡總統頒發回復名譽證書給受難者潘鴻泉之子潘俊榮、受難者陳滄海之女陳錵蘭及受難者陳文治之子陳洋宏，並到二二八和平紀念公園獻花致意。

蔡英文說，二二八不只是1947年春天發生的單一事件，後來的清鄉、白色恐怖和威權陰影，是台灣族群最傷痛的回憶；她來撫慰遺族，也要互相提醒三點：第一，必須誠實面對歷史，只有民主制度才可能出現自我節制、勇於反省的政府。第二，必須充分保障人權和人性尊嚴，國際上的經驗顯示，民主有可能倒退，威權也可能復甦，要避免悲劇重演，就要把人權意識內化成政府體制的DNA。第三，須堅守民主自由不能交換的價值信念。

二二八基金會董事長薛化元表示，二二八事件真相與轉型正義報告針對情治部分已有突破，死亡、失蹤者更多，顯示不只責任探究未完成，真相釐清也有待加強；轉型正義已進入新里程碑，要記取教訓，不能容忍自由民主倒退。

昨天也是林宅血案41周年，副總統賴清德 在台北出席義光教會舉辦的二二八事件暨林家祖孫受難追思禮拜。義光教會每年都舉辦二二八事件暨林家祖孫受難追思禮拜，去年因疫情關係停辦，今年復辦。不過，民進黨前主席林義雄沒有出席，在家屬陪同下前往林家祖孫墓園追思。

賴清德致詞表示，追思之外更重要的意義是從歷史中學習錯誤，從此互相尊重、用愛包容和支持，唯有如此，才能共同將台灣打造成一個更和解、更公義與更團結的國家。監察院長陳菊在臉書承諾，去年監院成立的國家人權委員會，一定全力敦促政府落實每一個面向。