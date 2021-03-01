我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2860萬 德州破265萬

加州新冠確診、死亡數再下滑 9月以來新低

紀念228 蔡英文：把人權意識內化成政府DNA

記者徐如宜、丘采薇／連線報導
二二八事件74周年中樞紀念儀式在歷史現場高雄市歷史博物館前舉行，蔡英文總統向受難者獻花致敬。（記者劉學聖／攝影）
二二八事件74周年中樞紀念儀式在歷史現場高雄市歷史博物館前舉行，蔡英文總統向受難者獻花致敬。（記者劉學聖／攝影）

蔡英文總統昨在高雄參加二二八中樞紀念儀式時表示，政府必須堅守民主自由不能交換的價值與信念，鼓勵將人權意識內化成政府體制的DNA，這是推動轉型正義的重要目標。她並表示，政府要記得懇切傾聽民意，讓多元聲音自由呈現，這樣的民主和自由才是台灣能持續發展的關鍵。她也頒發回復名譽證書給三位受難者家屬。

二二八事件74周年中樞紀念儀式，昨在高雄市歷史博物館前舉行。蔡總統、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃及高雄市長陳其邁等人出席。

蔡總統頒發回復名譽證書給受難者潘鴻泉之子潘俊榮、受難者陳滄海之女陳錵蘭及受難者陳文治之子陳洋宏，並到二二八和平紀念公園獻花致意。

蔡英文說，二二八不只是1947年春天發生的單一事件，後來的清鄉、白色恐怖和威權陰影，是台灣族群最傷痛的回憶；她來撫慰遺族，也要互相提醒三點：第一，必須誠實面對歷史，只有民主制度才可能出現自我節制、勇於反省的政府。第二，必須充分保障人權和人性尊嚴，國際上的經驗顯示，民主有可能倒退，威權也可能復甦，要避免悲劇重演，就要把人權意識內化成政府體制的DNA。第三，須堅守民主自由不能交換的價值信念。

二二八基金會董事長薛化元表示，二二八事件真相與轉型正義報告針對情治部分已有突破，死亡、失蹤者更多，顯示不只責任探究未完成，真相釐清也有待加強；轉型正義已進入新里程碑，要記取教訓，不能容忍自由民主倒退。

昨天也是林宅血案41周年，副總統賴清德在台北出席義光教會舉辦的二二八事件暨林家祖孫受難追思禮拜。義光教會每年都舉辦二二八事件暨林家祖孫受難追思禮拜，去年因疫情關係停辦，今年復辦。不過，民進黨前主席林義雄沒有出席，在家屬陪同下前往林家祖孫墓園追思。

賴清德致詞表示，追思之外更重要的意義是從歷史中學習錯誤，從此互相尊重、用愛包容和支持，唯有如此，才能共同將台灣打造成一個更和解、更公義與更團結的國家。監察院長陳菊在臉書承諾，去年監院成立的國家人權委員會，一定全力敦促政府落實每一個面向。

二二八事件 台灣 賴清德

上一則

紀念228…馬英九、柯文哲同台 致詞同引「無分你我」

下一則

違停掀爭議 婦人與警當街扭打成團

延伸閱讀

蔡英文對農民信心喊話 台灣不僅會做晶片也種好吃鳳梨

蔡英文對農民信心喊話 台灣不僅會做晶片也種好吃鳳梨
蔡英文曾題藻礁永存 趙少康諷：總統當5年忘7000年藻礁

蔡英文曾題藻礁永存 趙少康諷：總統當5年忘7000年藻礁
觀察站／兩岸想回暖 蔡政府得多點善意行動

觀察站／兩岸想回暖 蔡政府得多點善意行動
救鳳梨 蔡英文、蘇貞昌、賴清德南下訪視穩民心

救鳳梨 蔡英文、蘇貞昌、賴清德南下訪視穩民心

熱門新聞

美國印太司令部出版的軍事期刊《印太防務論壇》（Indo-Pacific Dedense Forum）最新一季報導，「捍衛戰士」第二集「獨行俠」中主角身穿的飛行夾克，背上布章日本與中華民國旗幟遭到移除。（取材自Forum）

電影「捍衛戰士」背章中華民國國旗遭棄 美海軍講話了

2021-02-27 23:27
3月是鳳梨盛產期，原本忙著採收準備銷往大陸的農民，如今大批訂單被取消，只能乾著急。（本報資料照片）

台鳳梨銷中國 學者曾示警：品管愈來愈糟

2021-02-27 20:38
高雄六龜近年主要栽種蜜風鈴品種專攻大陸外銷市場，這種口味的蓮霧不受國內消費者青睞。（記者徐白櫻／攝影）

不止禁台灣鳳梨？高雄蓮霧下周銷往中國訂單喊停

2021-02-28 00:28
中央流行疫情指揮中心2月24日14:00記者會出席名單，第一排由左到右中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。（記者楊雅棠／攝影）

「鎖國」結束 陳時中：3月1日起台恢復外國人入境轉機

2021-02-24 01:37
向太陳嵐（左）與向華強（右）。(取材自微博)

向華強父子依親失敗！台內政部不予許可居留

2021-02-25 03:57
農友憂崩盤 中國三月起暫停台灣鳳梨輸入，台南關廟黃姓鳳梨農擔心價格崩盤，損失將難以估計。記者劉學聖／攝影

中國暫停台灣鳳梨進口

2021-02-26 15:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種
兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做
川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」

川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」
小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋

小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋