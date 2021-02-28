與韓國瑜別苗頭席？朱立倫3月中啟動偏鄉之旅

國民黨前主席朱立倫。(本報資料照片)

國民黨 主席選舉進入表態期，繼主席江啟臣 宣布角逐連任，高雄市前市長韓國瑜展開公益之旅後，前主席朱立倫3月中起也將啟動公益之旅，鎖定高齡化社會等人口議題，要走入台灣 偏鄉中偏鄉。

由於江啟臣宣布爭取連任、同時表態不選2024總統，讓7月主席選舉與2024總統大選連動。知情人士則說，沒有2022就沒有2024，現在談2024沒有意義，重點是要能提出政策解決問題，主席選舉也不應淪為黨內鬥爭。

朱立倫3月中啟動的公益之旅，規畫要走入綠島、台西、小琉球等10個偏鄉中的偏鄉舉辦「銀光眼鏡」服務活動，並舉辦24場次推廣銀光守護貼及記憶寶盒，還要辦銀光生活師養成班與青銀共助計畫，推薦長者食衣住行育樂新選擇。

朱陣營說，公益之旅是因應少子化時代來臨，鎖定青年、世代正義與高齡長者服務主軸，迎戰台灣當前「生（出生率）不如死（死亡率）」問題，活動中朱也會提出對國家未來、台灣走向的政策看法，朱近日臉書發文也是為此鋪陳。

朱營人士表示，這次公益之旅活動不僅將落實台灣走透透、走進被忽視的偏鄉角落，而且服務城市不限藍營執政縣市，要走出「藍圈圈」真正做公益，民生、經濟議題優先，不搞政治議題，「藍綠白都可合作」。