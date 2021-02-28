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冷眼集/「東風」不斷 藻礁星火有燎原之勢

本報記者林政忠、賴于榛
行政院長蘇貞昌公開評論藻礁公投，公投領銜人潘忠政視為「等於暗助」，還在臉書生動寫下「感謝丞相賜箭」。（記者楊濡嘉／攝影）
行政院長蘇貞昌公開評論藻礁公投，公投領銜人潘忠政視為「等於暗助」，還在臉書生動寫下「感謝丞相賜箭」。（記者楊濡嘉／攝影）

藻礁二階公投連署只差最後臨門一腳，這是一場「粉紅雜牌軍」和「綠色正規軍」的對決。攤開藻礁公投小組成員，包括菜籃族、大學生、網紅、藝人；執政團隊則包括府院黨、經濟部、中油等執政系統，當國家機器動得愈厲害，粉紅風暴卻愈捲愈大，打算給執政黨一次教訓。

中選會宣布，藻礁公投二階連署截止日在3月17日，原本每天連署僅以百份計算的進度，如今突飛猛進，最近都有上萬份的進帳。珍愛藻礁公投領銜人潘忠政昨在臉書生動寫下「感謝丞相賜箭」，因為行政院長蘇貞昌的公開評論「等於暗助」；中選會昨天又出面預估，若四項公投成案，預估總經費將高達17億元，藍營質疑國家機器再度出面反宣傳。

府院黨全員出擊，反而激化藻礁連署力道，黨內人士坦言，這樣緊繃氣氛下，正面迎戰是一把兩面刃，有些支持者能接受政府說明，但難免有人被激怒，為反對聲浪添柴火，民進黨恐陷入左右為難的公投困境。

外界以為公投小組有諸葛亮設下「草船借箭」，為藻礁公投迎來滿載武器，事實上藻礁原是冷議題，是政府不斷出現豬隊友，「丞相賜箭」才火燒連環船。蔡政府雖定調謙卑溝通，但政府「東風」一吹再吹，讓原本星星之火的藻礁風暴也可能星火燎原。

公投 風暴 臉書

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