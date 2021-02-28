蘇貞昌報告養豬基金大讚陳吉仲 網批：要寫入教科書嗎

行政院長蘇貞昌（左）與農委會主委陳吉仲（右）26日到立法院備詢。（記者葉信菉／攝影）

行政院長蘇貞昌26日到立法院提出專案報告，總計11頁的報告中，竟出現1頁專門介紹農委會主委陳吉仲的「個人奮鬥史」，對此，知名臉書 粉專「韓黑父母不崩潰」怒批「立院養豬基金專案報告變陳吉仲自傳？比魚往上游更勵志！下一步要寫入教科書歌功頌德嗎？」

網紅比特王也在臉書發文寫道「130億（台幣，約4.6億美元）養豬基金到底花到哪？好歹也說明一下吧，吉仲ㄟ奮鬥史跟養豬基金有啥米關係？還可扯到24年前口蹄疫事件，小編現在知道立委在質詢陳時為啥米都一把火了！東扯西扯毫無重點只想要錢！」

蘇貞昌報告指出，「年輕的陳吉仲半工半讀，靠著獎學金從美國 拿博士回來，在大學教書的薪水還要幫家裡還債，被父債子還壓得喘不過氣的他，帶著自己的孩子經過學校旁豪華一點的餐廳都不敢進去。」「陳吉仲如今有機會在農委會為豬農、為全國農民服務，他立定志願，一定要讓台灣 的豬農站起來，一定要讓台灣豬肉能夠銷出去，這也是行政院現在正在做的事情。」

名嘴羅友志則透過臉書提出另類觀點，他說，蘇貞昌對陳吉仲的懺情文，文情並茂、感人肺腑，真摯的情意讓此篇文章與「出師表」等巨作並列四大奇文之一，但蘇貞昌以前不是很討厭陳吉仲，怎麼突然對這位豬農之子又親又抱？

「他用心歹毒，故意讓大家討厭陳吉仲啊！」羅友志指出，以蘇的聰明，難道不知道這篇文章很肉麻？以蘇的跋扈，什麼時候公然稱讚過子弟兵好棒棒？因為蘇早算到，大家一定會狂酸陳吉仲，「蔣公看魚逆流而上」、「豬農之子辛苦個屁」，蘇貞昌是故意的啊。

羅友志表示，君不見，近來小英男孩、女孩，常常躲得不見人影，這時候故意把陳吉仲亮相，其心可議，「最毒婦人心，不，最毒蘇貞昌啊！」