黑白集／偉人陳吉仲看魚？ 百姓無語問蒼天！

行政院長蘇貞昌（右）26日在立法院專案報告養豬產業基金等案，卻大談農委會主委陳吉仲（左）的奮鬥史。（記者葉信菉／攝影）

閣揆國會報告又現奇景。蘇貞昌上回壓麥阻陳吉仲講話；這回專案報告與萊豬進口有關的養豬產業基金等案，卻大談陳吉仲家受口蹄疫打擊而「立志讓台灣 豬農站起來」的奮鬥史，更令人嘆為觀止。

養豬基金規模台幣130億（約4.6億美元 ），閣揆赴國會報告備詢，理應就事論事，清楚說明為何而編、如何妥善運用及監督管理。未料專案報告竟花相當篇幅去扯陳吉仲如何「逆流而上」的勵志故事，難怪被譏「陳吉仲版『蔣公看魚』」、「偉人陳吉仲成長故事」，甚至被酸「直接寫進國小課本就好了」。

陳吉仲因當年口蹄疫致家中負債，半工半讀靠獎學金在美國 取得博士學位，返國還得代父還債，成長經歷聽來很勵志；但陳吉仲在野反萊豬、當官挺萊豬的背叛農民行徑，與他的「立志」豈不矛盾？而拿口蹄疫故事為養豬基金背書，難道不覺突兀？

進口萊豬會衝擊養豬產業與豬農生計，否則何必編列百億基金來安撫補償和扶助？這是蔡政府一意孤行製造的「政治人禍」。意圖以口蹄疫舊事來淡化萊豬進口損害，根本是牛頭不對馬嘴；以人民納稅錢編養豬基金，更是「政策負債，全民來扛」。

陳吉仲「當年看著自己孩子的眼神，無語問蒼天」；如今全民誦讀偉人陳吉仲的看魚故事，沒有勵志的感動，只有無語問蒼天！