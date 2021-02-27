黑白集／廢核四又毀藻礁 缺電說法騙很大

大潭藻礁開發案備受關注，住桃園的民眾抽空前來觀看藻礁，順便拍照留念。(記者陳正興／攝影)

環團發起「珍愛藻礁」公投連署，反對中油第三天然氣 接收站蓋在大潭千年藻礁上，藍白黃三在野黨皆表態力挺護礁。蔡政府則全面發動反擊，辯稱建設面積已經縮減，如果換址，北部未來將會有電力缺口。

拿「缺電」當藉口，政府這個理由弱爆了。民進黨長年反核，並急著把核一到核四全都廢掉，不就是宣稱環保和安全優先，電力充裕是在其次嗎？現在只為了搶蓋接收站，不惜破壞珍貴的藻礁生態，不論面積多大，都證明過去高喊「愛台灣 」攏是假！

大潭藻礁已有7000多年歷史，「三接」若移設台北港，則要多等11年。請問：是7000年珍貴，還是11年難等？說穿了，不能等的是蔡英文 的能源承諾，要在2025年實現；所以那頭要急著廢核電廠，這頭要急著建天然氣站。但在藻礁保護與總統承諾之間，多數民眾也許寧可選擇護藻礁。畢竟，總統可以再選，但7000年生態毀了就無法重來。

至於缺電問題，政府的說法其實「騙很大」。政府只要放緩關閉核電廠的腳步，讓目前安全無虞且相對乾淨的核電廠繼續運轉供電，台灣應有餘裕等待接收站改設台北港。

一切都是為了總統的施政承諾，是一件可怕的事。對蔡英文而言，2025非核是神聖目標，但絕不應以毀藻礁為代價。