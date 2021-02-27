我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吳孟達病危 醫通知親友到場 「現在彌留啦」

加州獲撥嬌生疫苗 下周起接種

黑白集／廢核四又毀藻礁 缺電說法騙很大

黑白集
大潭藻礁開發案備受關注，住桃園的民眾抽空前來觀看藻礁，順便拍照留念。(記者陳正興／攝影)
大潭藻礁開發案備受關注，住桃園的民眾抽空前來觀看藻礁，順便拍照留念。(記者陳正興／攝影)

環團發起「珍愛藻礁」公投連署，反對中油第三天然氣接收站蓋在大潭千年藻礁上，藍白黃三在野黨皆表態力挺護礁。蔡政府則全面發動反擊，辯稱建設面積已經縮減，如果換址，北部未來將會有電力缺口。

拿「缺電」當藉口，政府這個理由弱爆了。民進黨長年反核，並急著把核一到核四全都廢掉，不就是宣稱環保和安全優先，電力充裕是在其次嗎？現在只為了搶蓋接收站，不惜破壞珍貴的藻礁生態，不論面積多大，都證明過去高喊「愛台灣」攏是假！

大潭藻礁已有7000多年歷史，「三接」若移設台北港，則要多等11年。請問：是7000年珍貴，還是11年難等？說穿了，不能等的是蔡英文的能源承諾，要在2025年實現；所以那頭要急著廢核電廠，這頭要急著建天然氣站。但在藻礁保護與總統承諾之間，多數民眾也許寧可選擇護藻礁。畢竟，總統可以再選，但7000年生態毀了就無法重來。

至於缺電問題，政府的說法其實「騙很大」。政府只要放緩關閉核電廠的腳步，讓目前安全無虞且相對乾淨的核電廠繼續運轉供電，台灣應有餘裕等待接收站改設台北港。

一切都是為了總統的施政承諾，是一件可怕的事。對蔡英文而言，2025非核是神聖目標，但絕不應以毀藻礁為代價。

台灣 蔡英文 天然氣

上一則

台促轉會 擬撤中正紀念堂儀隊致敬蔣中正儀式

延伸閱讀

藻礁公投連署告急 在野聲援 府院黨反擊

藻礁公投連署告急 在野聲援 府院黨反擊
新聞眼╱沒「三接」就缺電？非核神主牌變老鼠藥

新聞眼╱沒「三接」就缺電？非核神主牌變老鼠藥
藻礁公投連署／府院滅火 防燒出另類萊豬風暴

藻礁公投連署／府院滅火 防燒出另類萊豬風暴

新聞評論／政治算計 從千年藻礁看現代謊言

新聞評論／政治算計 從千年藻礁看現代謊言

熱門新聞

有車輛被撞成廢鐵。（圖：讀者提供）

台21輛車連環車禍！車撞成廢鐵 已知2死8傷

2021-02-20 20:46
中央流行疫情指揮中心2月24日14:00記者會出席名單，第一排由左到右中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。（記者楊雅棠／攝影）

「鎖國」結束 陳時中：3月1日起台恢復外國人入境轉機

2021-02-24 01:37
刑事局接獲美國情資，查獲林女（白衣）等人涉嫌媒介台灣女子到美國賣淫，估計2年內至少仲介50多名台女跨海性交易。(記者李奕昕／翻攝)

假旅遊真陪睡 50台女來美賣淫

2021-02-19 02:27
向太陳嵐（左）與向華強（右）。(取材自微博)

向華強父子依親失敗！台內政部不予許可居留

2021-02-25 03:57
COVID疫苗副作用比較表。（圖：指揮中心提供）

新冠疫苗3廠牌副作用 台指揮中心1張圖總整理

2021-02-23 03:45
農友憂崩盤 中國三月起暫停台灣鳳梨輸入，台南關廟黃姓鳳梨農擔心價格崩盤，損失將難以估計。記者劉學聖／攝影

中國暫停台灣鳳梨進口

2021-02-26 15:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓

情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓
賀錦麗：打第2劑疫苗後 曾出現輕微副作用

賀錦麗：打第2劑疫苗後 曾出現輕微副作用
中製麻辣鍋底非法販售恐要命 全美下架近10萬磅

中製麻辣鍋底非法販售恐要命 全美下架近10萬磅
輸入郵遞區號 CDC網站幫你找新冠疫苗

輸入郵遞區號 CDC網站幫你找新冠疫苗
他與裸女視訊被提離婚 劇情逆轉…意外得知兒非親生

他與裸女視訊被提離婚 劇情逆轉…意外得知兒非親生