反萊豬公投 連署破70萬 3月9日送案

國民黨26日召開記者會，反萊豬公投成案連署書破70萬份，寫下2017年以來單一公投案最高連署份數紀錄，同時也協助宣傳「珍愛藻礁」公投案。(記者余承翰／攝影)

國民黨 推反萊豬與公投 綁大選兩公投案，昨宣布反萊豬公投成案連署書破70萬份，寫下2017年公投法修法打開鳥籠後，單一公投案最高連署份數紀錄。國民黨規畫3月9日主席江啟臣就職滿周年日，正式向中選會送出申請成案。

國民黨組發會主委李哲華呼籲，中選會在收到「反萊豬」、「公投綁大選」兩公投案連署書後，應秉持中立、客觀原則盡速審查，不要有任何政治干擾，讓人民能在8月28日順利行使應有公民權，展現對於「反萊豬」、「公投綁大選」民意。

國民黨文傳會主委王育敏說，國民黨送兩公投一階段提案連署書時，因中選會刻意行政拖延與技術杯葛，國民黨就預估二階段連署每天要募超過萬份連署書才能達標，如今能以比預期更熱烈的每天1.7萬份連署速度達標，證明民心的力量。

李哲華說，國民黨從1月9日開始募集「反萊豬」、「公投綁大選」兩公投案成案連署書，「反萊豬」公投已突破70萬份、「公投綁大選」公投也逾67.5萬份。

李哲華說，募成案連署書能超速達標，代表民眾對蔡政府開放萊豬強烈反彈。王育敏也說，反萊豬公投能募得70萬份連署書，展現強大民心與人民力量，蔡政府面對這樣的民意應謙卑，會比中選會預告的3月19日早10天送中選會。

台中市長盧秀燕昨天表示，「反萊豬」公投連署突破70萬份，這就是民意所趨，顯示民眾關心、重視食安，尤其豬肉又是台灣 民眾主要的肉食品之一，連署情形是反映民眾對這件事情的擔心及意見。