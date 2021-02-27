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解碼！蔣中正參與政治審判逾4000次

記者蔡晉宇／台北報導

促轉會昨天舉行「解碼壓迫體制，台灣轉型正義資料庫研究成果發表會」表示，根據統計，終審被判處死刑政治犯共1153人，光前總統蔣中正就介入970人，其中259件被改判死刑，更有18位初審判感化教育，終審被判死，有5位原本無罪，最後也被處死。

促轉會也呈現威權統治時期受害者性別、省籍與年齡資料，在審判決策者分析中，也以蔣中正參與決策超過4000次最多。

促轉會主委楊翠說，為還原政治審判案件歷史事實，促轉會大量蒐集資料、建置轉型正義資料庫，目前資料庫已累積政治案件受裁判人達1萬3268人次的基礎資料。

楊翠表示，這是首度系統性整理威權統治時期政治案件審判流程的案件紀錄，尤其是過去關於政治案件的研究，多以個案為主，資料庫所累積的龐大資料，提供從量化統計分析可能，以更宏觀的研究取徑，分析政治案件，更打開寬廣的對話空間。

根據促轉會統計，在「台灣轉型正義資料庫」累積1萬3268人次的威權統治時期政治案件受裁判人資料中，男性占約96%、女性約3%；以出生地區分，台灣省籍受裁判人數占55%，外省籍受裁判人占45%；受裁判年齡平均年齡為33歲，被起訴年齡從11歲到84歲都有。

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