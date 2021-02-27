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促轉會擬撤中正紀念堂儀隊向蔣銅像致敬

台灣新聞組╱台北27日電

促轉會2018年5月成立後，發函地方政府與各部會移除所轄兩蔣銅像，但國防部、退輔會與教育部配合辦理進度明顯落後，有關中正紀念堂的轉型，促轉會日前則拋出取消儀隊在中正紀念堂向蔣中正致敬儀式，再度引發各界矚目。

中國時報報導，促轉會統計，扣除大溪兩蔣文化園區，全台公共空間威權象徵共1542處，已完成處置與同意處置者360處，占原統計23%，中央部會屬國防部、退輔會與教育部擁有的公共空間威權象徵最多，但處理進度最慢，退輔會66處只處理1處，教育部155處已處置5處，國防部260處全未處理。

促轉會昨舉行「解碼壓迫體制：台灣轉型正義資料庫研究成果發表會」，發言人葉虹靈表示，國防部與退輔會銅像處理進度較慢，如今國防部長邱國正剛上任，希望能有作為回應外界期待。

關於先前促轉會提出盼取消中正紀念堂儀隊向蔣中正銅像致敬儀式，降低對威權崇拜元素，引發媒體很多的討論，葉虹靈表示，因屬國防部主管業務，將與文化部一起與國防部協調。

葉虹靈指出，大家對儀隊的處理方式想像有很多種，在取消儀隊致敬後，是要整個撤離或改到戶外表演，討論過程中都有人提出。

國防部表示，會就移除銅像及中正紀念堂儀隊改往戶外表演等議題與促轉會研討，適時表達立場。

退輔會說，對於單位內銅像，退輔會立場不變，主委馮世寬去年底在立院說，他很不贊成促轉會作法，蔣中正銅像都是基層留下的，現在很多都是古蹟，不可隨便更動；促轉會放個牌子寫這是原來的威權象徵，他沒有意見，但要移走，他就有意見。

教育部昨則回應，目前中小學銅像處置由各縣市政府整體規畫處理，大專校院部分，未來會持續宣導，由學校提送銅像處置計畫，經教育部審核後予以補助。

促轉會26日辦研討會，盼國防部早日協商移除中正紀念堂儀隊向蔣銅像致敬儀式。圖為紀...
促轉會26日辦研討會，盼國防部早日協商移除中正紀念堂儀隊向蔣銅像致敬儀式。圖為紀念堂儀隊進行操槍表演。（本報資料照片）

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