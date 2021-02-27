蘇震清退民進黨 牽動屏東選情

立委蘇震清宣布退出民進黨，他強調自己從政從不收回扣。（記者葉信菉／攝影）

民進黨 立委蘇震清捲入SOGO案，台北地院日前裁定交保，但蘇震清26日意外宣布，為了不讓民進黨受到傷害，他決定退黨，直到能以清白之身再重回民進黨。外界關注明年屏東縣長選舉，蘇震清說，目前完全不去做參選縣長的想法，他會扮好立委角色，只希望為屏東鄉親付出。

此外，另一位涉案的國民黨 立委陳超明，日前交保後曾宣布將爭取國民黨提名 參選苗栗縣長，恐打亂國民黨布局。黨務人士說，會再協調。

蘇震清是立法院前院長蘇嘉全姪子，蘇嘉全妻子洪恒珠表示，她事先不知姪子要退黨，也不便介入，只能說一切發展都是天命；她最強烈感受是「政治很可怕」，SOGO案對姪子殺傷力太大，但她相信，會有重生鬥志與勇氣，或許轉個跑道也是一種可能。

蘇震清已向黨中央遞件退黨，未來仍將加入民進黨團運作。民進黨表示收到蘇的退黨文件，也尊重其決定。

蘇震清表示，從檢調搜索當天起，就有力量向媒體散播不實謠言，這些抹黑都非事實，他一定會循司法途徑捍衛清白；他為SOGO案的發聲出於公理正義，公司法的修正討論更完全依黨團的立場表決，沒有利益交換與對價關係。

屏東人士指出，蘇震清交保後勤跑地方行程，支持者也陸續歸隊，蘇雖稱不會選縣長，但綠營選票恐埋分裂隱憂；地方評估蘇脫黨參選縣長的可能性不高，但蘇若競選立委連任時，民進黨是否禮讓將成焦點。