涉索賄案遭停權 立委蘇震清宣布退黨

立委蘇震清26日於臉書宣布退出民進黨。(取材自臉書)

立委蘇震清涉索賄案，遭民進黨 停權，上個月29日裁定交保，昨天向黨部遞件宣布退黨，同時在今天上午於臉書 發表聲明，「將以清白之身重新再回到民進黨」，對此，同黨立委莊瑞雄、鍾佳濱皆表示，期待也歡迎蘇未來能重返民進黨，一同奮鬥。至於蘇退黨，是否對未來縣長選舉造成影響，國民黨 屏東縣黨部主委廖婉汝則說，仍待觀察。

蘇震清今天上午在臉書粉絲專頁的退黨聲明中指出，為了不讓我摯愛的民進黨受到無辜的傷害，不讓府院黨高層有所困擾，我宣布即日起退出民 主進步黨，直到我以清白之身重新再回到民進黨。

同時，蘇也強調，為 SOGO 案發聲，是出於公理 正義，而《公司法》的修正討論，更是完全依照黨團的立場表決，其中沒有利益交換，更沒有對價關係。

莊瑞雄表示，蘇震清在審判的過程中，在事實尚未塵埃落定以前，對於部分媒體消息，讓他受盡委屈，導致社會上對蘇的觀感大受影響。

莊瑞雄還說，蘇今天在黨團發表聲明後，也與其他同仁，主動向他表示關心，也期待能面對司法好好奮戰，未來若回歸，還會是非常好的戰友。

鍾佳濱表示，蘇震清不因他個人的官司拖累民進黨，以誠懇且用心的方式向黨內同志暫別，希望在司法還他清白後，歡迎他再度重回民進黨奮鬥。

國民黨籍立委廖婉汝表示，今晨得知蘇震清退黨的消息，也相當驚訝，雖然蘇在地方上有一定的實力，但地方選情仍受黨牽動，因此，未來是否對於國民黨有利仍待觀察。