挨批10億買35億中廣 趙少康：願35億半價賣給自由時報

中廣董事長趙少康說，願意以35億元的八折價格，將中廣賣給自由時報。(本報資料照片)

自由時報猛追三中案銷售過程，昨日報導中廣董事長趙少康 以10億元（台幣，下同，約3560萬美元 ）取得估值35億元的中廣經營權，涉及「賤賣」，趙少康回應，願意以35億元的8折價格，將中廣賣給自由時報；如果還嫌貴，甚至可以35億的半價賣給自由時報，超出10億的部分，全數捐給公益團體。

自由時報報導，一個中功率電台可賣1億至2億元，中廣為全區網，業界估計至少值35億元，趙少康以10億元取得經營權，涉及「賤賣」。趙少康說，自己已多次澄清，在國民黨 主動接觸徵詢時，一開始就表明只願意接手媒體，不要中廣其他土地等資產，出價10億元就是買10億元的媒體，至於其餘47億元資產，基本上要賣還給賣主，因此，當初出價10億元，就是出價者中的最高價，哪來的賤賣？

台北地方法院22日審理「三中案」，趙少康出庭作證時表示，當時他只先付2億訂金，沒有一次付清，是因當時執照效期剩下四年半，NCC也說音樂網、寶島網要收回，一旦收回就要退錢，如果10億元全付清，到時不退錢怎麼辦？後來兩台果然被收回，證明當初顧慮是對的。

趙少康強調，當時是中投汪海清找他，說中廣原來的所有人不要了，「如果中廣真的那麼好，為何不要？就是因為認為無利可圖，會賠錢啊，好事什麼時候輪到我身上？」

針對國民黨以10億元出售，是否涉及「賤賣」，國家通訊傳播委員會（NCC）強調，案件進入司法程序，不方便評論。

對於趙少康反擊，點名要把中廣賣給自由時報，自由時報尚未回應。