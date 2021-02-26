我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新冠死亡突破5萬大關 在全球「國家」排名14

抗變種病毒！輝瑞測試加強劑 莫德納研發新疫苗 

高層介入協調 拒挺萊豬 3綠委停權1年

記者蔡晉宇／台北26日電
民進黨中評會25日決議，林淑芬、劉建國、江永昌等三位在萊豬表決跑票綠委停權一年。(本報資料照片)
民進黨中評會25日決議，林淑芬、劉建國、江永昌等三位在萊豬表決跑票綠委停權一年。(本報資料照片)

民進黨立委林淑芬、劉建國與江永昌去年在立院表決萊豬時，未照黨團決議投票，民進黨中評會昨天決議，將三人停權一年，附帶條款要求下次再跑票，就要停權三年。

黨內人士指出，停權一年，不影響三人尋求立委連任；至於是否影響劉建國爭取下屆雲林縣長提名，須看該選區的初選時程而定。

據了解，黨政高層會前就協調各派系，達成停權一年加但書的初步共識。昨天共九位中評委與會，上回討論對程序問題表達異議的英系中評委陳明文、張芬郁缺席。中評會主委康裕成表示，會中討論，停權三年、二年均無人支持，討論到停權一年並附帶條款，獲五人投票支持通過。

據了解，正國會中評委許昭興主張停權一年太重，警告就好；同屬正國會中評委林寶興則提議，停權半年即可；聲援江永昌的挺湧言會中評委張志豪說，停權一年處分合理，但不應在處分後，加上附帶但書。會中還有中評委主張，若三人再犯就要直接開除黨籍，但同樣並未獲與會者認同，以上意見均未通過。

至於是否影響劉建國爭取下屆雲林縣長提名？黨內人士說，這仍須看明年該選區是否需要初選，以及屆時擬定的初選提名辦法而定。

對於中評會結果，江永昌說，執政黨沒有錯，但需要多一點時間讓人民理解；林淑芬、劉建國則未取得回應。

提名 投票 民進黨

上一則

涉索賄案遭停權 立委蘇震清宣布退黨

下一則

大陸禁台灣鳳梨 農委會：遺憾不解 盼取消禁令

延伸閱讀

夏樂華美協會新春線上聯歡 好戲連台

夏樂華美協會新春線上聯歡 好戲連台
任國民黨中評委違廣電法？ 趙少康：黨政軍才應退出NCC

任國民黨中評委違廣電法？ 趙少康：黨政軍才應退出NCC
宣布再戰國民黨主席 張亞中：因趙少康順便獲聘中評委

宣布再戰國民黨主席 張亞中：因趙少康順便獲聘中評委
開鍘！萊豬跑票3綠委 停權3年罰3萬

開鍘！萊豬跑票3綠委 停權3年罰3萬

熱門新聞

有車輛被撞成廢鐵。（圖：讀者提供）

台21輛車連環車禍！車撞成廢鐵 已知2死8傷

2021-02-20 20:46
刑事局接獲美國情資，查獲林女（白衣）等人涉嫌媒介台灣女子到美國賣淫，估計2年內至少仲介50多名台女跨海性交易。(記者李奕昕／翻攝)

假旅遊真陪睡 50台女來美賣淫

2021-02-19 02:27
「賭神」戴子郎驚傳除夕夜（11日）猝逝，享年64歲。 （本報資料照片）

被200家賭場列黑名單「台灣賭神」戴子郎除夕猝逝家中

2021-02-18 02:28
詹姓男子涉嫌冒充廣告主，謊稱罹癌求「短暫相依」娶得女模，不料騙局被前妻揭穿，被離婚還遭依詐欺罪起訴。（本報資料照片）

2億家產都給你…謊稱罹癌娶女模 前妻揭騙局 13天離婚

2021-02-18 02:27
中央流行疫情指揮中心2月24日14:00記者會出席名單，第一排由左到右中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。（記者楊雅棠／攝影）

「鎖國」結束 陳時中：3月1日起台恢復外國人入境轉機

2021-02-24 01:37
罔腰持高醫檢驗單公布懷孕喜訊，但高醫否認由婦產科開立，衛福部也指示高市衛生局約談調查。翻攝自罔腰IG

台變性網紅罔腰宣稱懷孕這下慘了 高市衛生局將約談

2021-02-19 09:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料

嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料
報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施
拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒
為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點