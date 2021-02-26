高層介入協調 拒挺萊豬 3綠委停權1年

民進黨中評會25日決議，林淑芬、劉建國、江永昌等三位在萊豬表決跑票綠委停權一年。(本報資料照片)

民進黨 立委林淑芬、劉建國與江永昌去年在立院表決萊豬時，未照黨團決議投票 ，民進黨中評會昨天決議，將三人停權一年，附帶條款要求下次再跑票，就要停權三年。

黨內人士指出，停權一年，不影響三人尋求立委連任；至於是否影響劉建國爭取下屆雲林縣長提名 ，須看該選區的初選時程而定。

據了解，黨政高層會前就協調各派系，達成停權一年加但書的初步共識。昨天共九位中評委與會，上回討論對程序問題表達異議的英系中評委陳明文、張芬郁缺席。中評會主委康裕成表示，會中討論，停權三年、二年均無人支持，討論到停權一年並附帶條款，獲五人投票支持通過。

據了解，正國會中評委許昭興主張停權一年太重，警告就好；同屬正國會中評委林寶興則提議，停權半年即可；聲援江永昌的挺湧言會中評委張志豪說，停權一年處分合理，但不應在處分後，加上附帶但書。會中還有中評委主張，若三人再犯就要直接開除黨籍，但同樣並未獲與會者認同，以上意見均未通過。

至於是否影響劉建國爭取下屆雲林縣長提名？黨內人士說，這仍須看明年該選區是否需要初選，以及屆時擬定的初選提名辦法而定。

對於中評會結果，江永昌說，執政黨沒有錯，但需要多一點時間讓人民理解；林淑芬、劉建國則未取得回應。