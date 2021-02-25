新聞眼／學者性格VS大砲發言 藍白合作能有續集？

國家政策研究基金會舉辦的「願景臺灣2030」第二場系列論壇—「活不起的未來」，邀請台北市長柯文哲（中）等人與談。(記者曾學仁／攝影)

「藍白合作」話題連吵多天，國民黨 主席江啟臣 和民眾黨主席柯文哲 終於「王見王」，但兩人互動「雷聲大雨點小」，這場論壇最終證明不是「藍白合」，而是僅止於「藍白會」；江啟臣的「學者性格」和柯文哲的「大砲風格」風格迥異，兩人連現場握手都有距離，代表「藍白合作」有一定難度。

24日的論壇談及居住正義等議題，柯文哲侃侃而談，搶盡風采，等到柯文哲把治理面說完了，緊接著卻由台大國發所老師辛炳隆發言，順手把問題的學術面也解釋完了，才輪到江啟臣說話，恐讓江主席不禁詞窮。

毫無意外，整場論壇成了柯文哲的「one man show」（個人秀），江啟臣反倒淪為學者、配角。儘管柯文哲中間釋出善意，有意拋球給江啟臣，但主持人未順勢引導，江也沒接到球，又變成各說各話。

江啟臣提出的藍白合作三原則：議題合作、監督政府、不涉選舉；柯文哲也表示，若討論民生議題，不分黨派的活動他都可以參加，民眾黨會在議題上跟最大多數人合作。兩人談話為未來留下再度合作空間，萊豬公投可能成為兩人的最大公約數。

藍白合讓江啟臣和柯文哲都搶到聲量，各自圈粉，國民黨聲量也追上民進黨，但就怕一日新聞過後又成泡沫，藍白合就太過廉價了。