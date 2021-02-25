我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2833萬 加州逾5萬死

確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

新聞眼／學者性格VS大砲發言 藍白合作能有續集？

記者 劉宛琳、陳熙文
國家政策研究基金會舉辦的「願景臺灣2030」第二場系列論壇—「活不起的未來」，邀請台北市長柯文哲（中）等人與談。(記者曾學仁／攝影)
國家政策研究基金會舉辦的「願景臺灣2030」第二場系列論壇—「活不起的未來」，邀請台北市長柯文哲（中）等人與談。(記者曾學仁／攝影)

「藍白合作」話題連吵多天，國民黨主席江啟臣和民眾黨主席柯文哲終於「王見王」，但兩人互動「雷聲大雨點小」，這場論壇最終證明不是「藍白合」，而是僅止於「藍白會」；江啟臣的「學者性格」和柯文哲的「大砲風格」風格迥異，兩人連現場握手都有距離，代表「藍白合作」有一定難度。

24日的論壇談及居住正義等議題，柯文哲侃侃而談，搶盡風采，等到柯文哲把治理面說完了，緊接著卻由台大國發所老師辛炳隆發言，順手把問題的學術面也解釋完了，才輪到江啟臣說話，恐讓江主席不禁詞窮。

毫無意外，整場論壇成了柯文哲的「one man show」（個人秀），江啟臣反倒淪為學者、配角。儘管柯文哲中間釋出善意，有意拋球給江啟臣，但主持人未順勢引導，江也沒接到球，又變成各說各話。

江啟臣提出的藍白合作三原則：議題合作、監督政府、不涉選舉；柯文哲也表示，若討論民生議題，不分黨派的活動他都可以參加，民眾黨會在議題上跟最大多數人合作。兩人談話為未來留下再度合作空間，萊豬公投可能成為兩人的最大公約數。

藍白合讓江啟臣和柯文哲都搶到聲量，各自圈粉，國民黨聲量也追上民進黨，但就怕一日新聞過後又成泡沫，藍白合就太過廉價了。

國民黨主席江啟臣（中）24日出席國家政策研究基金會舉辦的「願景臺灣2030」第二...
國民黨主席江啟臣（中）24日出席國家政策研究基金會舉辦的「願景臺灣2030」第二場系列論壇—「活不起的未來」。(記者曾學仁／攝影)

柯文哲 江啟臣 國民黨

上一則

藍白論壇聊居住正義 江提資源分配 柯籲別打假球

下一則

新北衛生局女員工墜樓身亡扯出性侵疑雲 檢處分不起訴

延伸閱讀

現場觀察／主席過招 江柯全程不稱主席 互動有玄機

現場觀察／主席過招 江柯全程不稱主席 互動有玄機
邀柯風波被指裂解藍營？ 民眾黨反批「藉柯打江」

邀柯風波被指裂解藍營？ 民眾黨反批「藉柯打江」
邀柯引內訌 江啟臣：國民黨應自信做在野領頭羊

邀柯引內訌 江啟臣：國民黨應自信做在野領頭羊
新聞眼／江啟臣連任天堂路 難在黨內與自己

新聞眼／江啟臣連任天堂路 難在黨內與自己

熱門新聞

有車輛被撞成廢鐵。（圖：讀者提供）

台21輛車連環車禍！車撞成廢鐵 已知2死8傷

2021-02-20 20:46
「賭神」戴子郎驚傳除夕夜（11日）猝逝，享年64歲。 （本報資料照片）

被200家賭場列黑名單「台灣賭神」戴子郎除夕猝逝家中

2021-02-18 02:28
詹姓男子涉嫌冒充廣告主，謊稱罹癌求「短暫相依」娶得女模，不料騙局被前妻揭穿，被離婚還遭依詐欺罪起訴。（本報資料照片）

2億家產都給你…謊稱罹癌娶女模 前妻揭騙局 13天離婚

2021-02-18 02:27
刑事局接獲美國情資，查獲林女（白衣）等人涉嫌媒介台灣女子到美國賣淫，估計2年內至少仲介50多名台女跨海性交易。(記者李奕昕／翻攝)

假旅遊真陪睡 50台女來美賣淫

2021-02-19 02:27
中央流行疫情指揮中心2月24日14:00記者會出席名單，第一排由左到右中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。（記者楊雅棠／攝影）

「鎖國」結束 陳時中：3月1日起台恢復外國人入境轉機

2021-02-24 01:37
罔腰持高醫檢驗單公布懷孕喜訊，但高醫否認由婦產科開立，衛福部也指示高市衛生局約談調查。翻攝自罔腰IG

台變性網紅罔腰宣稱懷孕這下慘了 高市衛生局將約談

2021-02-19 09:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵
拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛
落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽

落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽
FDA：嬌生新冠疫苗已符合緊急批准要件

FDA：嬌生新冠疫苗已符合緊急批准要件