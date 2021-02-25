藍白論壇聊居住正義 江提資源分配 柯籲別打假球

國民黨主席江啟臣（右）和民眾黨主席柯文哲（左）24日出席國民黨論壇，兩人座位相隔約兩公尺，連握手都有一段距離，象徵「藍白合作」的難度。(記者曾學仁／攝影)

國民黨 「願景台灣 2030」論壇昨天登場，以「活不起的未來」為主題，聚焦居住正義、分配正義、低薪等社會議題。國民黨主席江啟臣 與民眾黨主席柯文哲同台，引發「藍白合作」的聯想，但兩人發言互有交鋒，國民黨內部也引發不同意見。

江啟臣表示，國家的財政收入大部分來自徵稅，改善居住正義、低薪的問題大多透過補貼，由中央或縣市政府蓋公宅、社宅，但行政效率出了很大問題，行政單位要負很大的責任。

柯文哲指出，居住正義是世代正義的問題，社會住宅、租金補貼都是治標，稅制改革才是治本，像他當初承諾八年5萬戶是不可能的，他八年最多開工1萬3000戶，就快掛掉了。柯更點名江啟臣，要國民黨在立法院的囤房稅「別打假球」。

至於藍白合作的政治聯想，柯表示，若討論民生議題，不分黨派的活動他都可以參加，民眾黨會在議題上跟最大多數人合作；外界認為江邀柯是為墊高自己，江反問，「我應該不需要吧？」

外界關心，藍白是否在合作選舉？江啟臣說，地方選舉回歸地方選舉，作為一個政黨，確保勝選是最重要的目標，「議題合作和地方選舉不相關」。未來是否有機會比照「國親合」？江說，這些假設性狀態他現在無法回答，因為政治變化非常快，他的目標就是「收復北台灣，固守中台灣，深耕南台灣」。

雖然「藍白合」引發黨內不滿，但國民黨大數據調查，新聞曝光當天，國民黨網路聲量幾乎快追平民進黨。國民黨青年部主任陳冠安說，藍白合議題成功拉抬國民黨聲勢，目前沒有像黨內同志憂心「藍被白吃掉」情況，反而是民眾黨和柯文哲個人整體討論度並未顯著提升。