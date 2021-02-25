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江啟臣密邀柯文哲 連勝文：黨高層應無私謹慎

台灣新聞組／台北25日電
國民黨24日新春餐敘，秘書長李乾龍（左二）與智庫副董事長連勝文（右二）進入會場。(記者邱德祥／攝影)
國民黨24日新春餐敘，秘書長李乾龍（左二）與智庫副董事長連勝文（右二）進入會場。(記者邱德祥／攝影)

國民黨主席江啟臣與民眾黨主席柯文哲昨「藍白同台」，被蒙在鼓裡的智庫副董事長連勝文回訊表達不適宜，卻被「已讀不回」；為免智庫同仁夾在中間為難，連暫時隱忍不發。對於是否參選黨主席？挺連人士說，連最近密集請益徵詢，一有決定就會說明，黨主席之爭暗潮洶湧。

江啟臣單線秘密作業，邀請柯文哲參與智庫論壇，不只連勝文不知情，就連黨秘書長李乾龍等黨務幹部也被跳過，傳出李曾在黨中央工作會議發飆，「為什麼連秘書長都不告知，連我都不知道？」據指出，江啟臣上周六以智庫董事長身分邀專家學者聚餐，連勝文當天缺席餐會，黨內即盛傳不滿情緒。

連勝文昨說，黨高層應該用更無私、謹慎的態度來處理。至於江啟臣是否致電安撫？連勝文說，「我沒有這方面的訊息」，但比起整個黨的大方向，個人的事情與感受不是很重要。

據了解，藍白合作的形式醞釀許久，柯文哲也接連透過各種管道接觸藍、綠、獨等各界人士，企圖打破同溫層。親江的藍營學者曾建議「柯江結盟」，因為柯要選2024、江要拚黨主席競選連任，新北市前市長朱立倫將是兩人共同假想敵。

黨內批評，江動用黨的資源為自己拚黨主席連任，但民眾黨最近不斷挖國民黨牆角，江竟找柯參加論壇，談的還是柯備受質疑的「居住正義」議題，難道忘了柯鬧過「社宅之亂」？外界產生「藍白合作」聯想，國民黨明年台北市長和議員要怎麼選？

對外界質疑，江啟臣表示，溝通有待改善之處，就想辦法補起來，這次就是一般性論壇，不需隨外界起舞。

連勝文 江啟臣 國民黨

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