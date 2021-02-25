新聞評論／江柯攜手論公義 誰怕「藍白合」? 國民黨要治恐懼症

國民黨主席江啟臣（右）24日出席國家政策研究基金會舉辦的「願景臺灣2030」第二場系列論壇，論壇邀請台灣大學生物產業傳播暨發展學系副教授王淑美（中）以及台北市長柯文哲（左）等人與談。(記者曾學仁／攝影)

國民黨 舉辦「願景台灣 2030」論壇，邀請台北市長柯文哲 與黨主席江啟臣同台，探討居住正義與分配正義等議題。未料，這次跨黨邀約被形容為「藍白合」，因而在黨內掀起波瀾；令人意外的是，率先表達反對意見的，以中青世代居多。藍營內部對「藍白合」如此戒懼，難道是得了「合作恐懼症」？

正本清源，這不過是一場論壇活動邀約，只因為柯文哲具有民眾黨主席身分，就被渲染成「藍白合」，未免言過其實。再說，就算這次邀約是國民黨跨出在野合作的試探性前奏，但實際上什麼事都還沒發生，值得黨內如此大驚小怪嗎？何況，政治結盟本來就是政黨攻略的一環，民進黨一向有眾多「小綠」相挺，國民黨若不跨出同溫層對外結交盟友，難道光憑單打獨鬥就能扳倒綠巨人？

從正面看，若非這次柯文哲引發「藍白合」爭議，許多民眾根本不會注意到國民黨舉辦了「願景台灣2030」論壇。就這點而言，邀柯顯然是明智之舉，就議題塑造、宣傳效果及網路聲量而言，已物超所值。事實上，這已是「願景台灣2030」的第二場論壇；前一場論壇是在去年12月舉辧，當時曾邀新住民、移工、LGBT領域代表參與，展現了國民黨與外界對話的企圖。這次，國民黨進一步將對話對象擴及其他政黨，本來也邀請民進黨與會，但綠營拒絕參與；民眾黨願意共襄盛舉，這難道不是好事一件？

國民黨內反對邀約柯文哲與會的聲音，主要來自台北市議員和智庫。他們根據與柯文哲交手的經驗出發，認為柯文哲工於心計且善於作秀，和他合作根本是「請鬼拿藥單」，是在幫柯市府的軟肋宣傳，也易於造成政黨認同的混淆。至於智庫副董事長連勝文的不滿，則可能與若干政治心結有關，未必不能化解。

相對而言，在立委層級或有過立委資歷的國民黨人士，則對此事持更正面的態度，認為國民黨與民眾黨未來保持「既合作又競爭」的關係，將成為新常態，這樣的見解，恐怕是更務實而宏觀的視野。柯文哲雖自稱是深綠，但他以獨特的政治風格這幾年也吸收了不少年輕族群認同；民眾黨成立後，若干淺藍民眾也有向該黨移動的趨勢。但無論如何，在立法院碰到重大民生或政治法案時，民眾黨恐怕還是藍營基於理念最容易結盟的夥伴。這種時候，藍白攜手就能創造更大聲勢，就算扳不倒民進黨，至少能向社會大眾凸顯綠營的霸道。

所謂「藍白合」，其實可分成幾個層次來看：一是社會形象營造的合作，二是議題或法案推動的合作，三是選舉戰略的合作。三者各有不同考量，不必混為一談。以江啟臣與柯文哲同台的戲碼看，屬於兩黨的社會形象營造；在民眾日漸厭倦政黨惡鬥下，藍白兩黨主席攜手共論公義，不僅可吸引外界注目，也有一新形象的效果，從民眾的觀感而言，雙方都能加分。有了這一起步，兩黨將可選擇議題或法案進行更多元的合作，共同撼動或破解民眾對綠營的信任；如果能逐步建立互信基礎，雙方要再就未來選戰的合作思考更大可能性，便有機會。

「合作」不是一個髒字，政治人物若聽到跨黨合作就退避三舍或戒懼如驚弓之鳥，那是不懂得政治的藝術，或許也太缺乏自信。對國民黨而言，這次在「邀柯」這一局至少是得分的，內部雖有隆隆砲聲，外界的觀感卻不差。只要能創造更大效益，何必怕合作！