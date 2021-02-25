農田水利會改制爆民怨 農：民進黨強奪民產 世界大笑話

全台農田水利會改制公務機關，農民組成自救會提起行政訴訟，24日開庭後拉起布條表達訴求。(記者張議晨／攝影)

全台17個農田水利會去年10月改制收歸國有，有農民認為國家違法強奪農民財產，提行政訴訟，並請求承審法官聲請釋憲。台北高等行政法院昨首開庭，曾任34年水利會代表的農民謝耀慶痛批民進黨 嘴上說民主進步，卻強奪人民財產，比共產黨不如，「是世界大笑話」。

本報系聯合報報導，農田水利法去年完成立法後，全台水利會改制為公務機關，旗下財產移轉登記給掛牌的機關，引起農民組成自救會群起抗議，在嘉義朴子務農的謝慶耀提起行政訴訟，昨開庭時，專程從嘉義北上出席，庭上痛批政府搶奪農民財產。

謝慶耀指出，嘉南水利會早在1920年日本 統治台灣 時就已成立，水利會存在於民國前，烏山頭水庫興建時，6000萬日圓的興建經費，有七成是農民負擔，但完工後，也未收歸國有，是交由水利會管理，早在台灣光復以前，嘉南水利會就有輪灌制度，中華民國也是直至1945年才光復台灣，所有制度都比中華民國還早存在，為何最後變成政府財產？

中國時報報導，謝慶耀痛批，政府以往都以私有財課徵地價、房屋稅，民進黨政府卻直接認定是國有財產，20億噸水權也直接變成政府的，「這個國家沒有是非，只有利害」。

他說，不管共產、民主國家，為政者是要照顧農民，沒有國家會沒收農民財產，民進黨嘴上說民主進步，卻剝奪農民財產，還不如日本帝國照顧農民，是世界大笑話。

委任律師蘇煥智說，這次農田水利法，沒有經過徵收程序，就將人民財產變為國家財產，形同「沒收」，開民主自由法治的倒車，明顯違憲。