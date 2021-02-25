馬英九受邀出席228挨批 受難家屬抱不平

前總統馬英九（右二）24日出席二二八紀念活動，並與受難者家屬合影。(記者潘俊宏／攝影)

台北市政府將於二二八當天舉辦紀念活動，但因邀請前總統馬英九 參加，引發部分受難者家屬、人權律師反彈，馬英九昨表示，自己推動二二八平反工作近30年，不知批評者依據為何，媒體問是否感到委屈？馬說「習慣了」。

前台北市二二八協會理事長廖繼斌則說，外界批評對馬英九不公平，宣布將成立「二二八馬英九之友會」，站出來將真相、人性說清楚，「馬英九沒那麼可惡，他蠻可愛的」；馬英九知道有受難家屬將組二二八馬英九之友會後，並未多說，只是「哈哈哈哈哈」。

人權律師李勝雄日前針對馬英九出席北市二二八紀年活動，怒批「是對受難者的侮辱」，而原本擔任協辦單位的台灣 國家聯盟也表示，馬英九至今仍未對二二八事件 有道歉悔過之意，如今要參與紀念活動引發聯盟加盟社團激烈反對，因此退出協辦。

針對自己參加二二八紀念活動遭批「侮辱受難者」說法，馬英九昨天出席「二二八事件74周年追思音樂會暨座談會」時表示，「感到非常奇怪」，自己推動二二八各項工作近30年，包含將補償條例改成賠償條例、各種平反動作，始終沒改變過，「不曉得李律師批評的依據是什麼？」

從未對二二八事件道歉？馬英九說，「第一次聽到這樣說法」，自己一直道歉，對於活動演變至今，但不會覺得不圓滿，若有人存有偏見就努力說服，但也盼外界勿因偏見就忽略他30年來的努力。

馬英九出席座談會後與受難者家屬合影，並表示自己會持續參加活動。