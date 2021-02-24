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綠「修憲衝組」不衝了 趙少康倡內閣制

記者陳熙文、劉宛琳／台北24日電
民進黨立委陳亭妃。(本報資料照片)
民進黨立委陳亭妃。(本報資料照片)

民進黨「正國會」立委陳亭妃等人在立法院上會期提出修憲草案，除刪除憲法增修條文「統一」字眼，並明定國旗、國號應另以法律定之等，遭國民黨立院黨團反對，退回程序委員會。

陳亭妃23日表示，面對國民黨反彈，不想要修憲工程一事無成，她於程序委員會中再提案，僅保留實質廢省和降低修憲門檻等條文。

至於原案，陳亭妃說，草案仍在程序委員會，曾找國民黨立委溝通，但國民黨就是不放行；由於在修憲委員會中表決的可能性非常低，就算送出委員會，仍要面對須立委四分之三出席、四分之三同意的高門檻，「我硬衝有什麼用？」

由於原先提案被視為涉及統獨爭議，媒體也以「修憲衝組」形容正國會立委。

陳亭妃指出，不希望修憲因此一事無成，所以將實質廢省、使憲法符合我國地方制度現狀，以及境外敵對勢力等入憲，由憲法增修條文提高其位階，等於多放兩個條文，併入下修修憲門檻的提案。

欲爭取代表國民黨參選2024總統的中廣董事長趙少康23日提出國政建議，主張修憲採「議會內閣制」、不在籍投票與18歲公民權。趙少康表示，蔡英文總統過去在野、前總統馬英九執政時都曾提過要修國家體制，「但當選總統就忘了」，他若當選總統，第一年就會推動修憲，改為內閣制。

趙少康表示，蔡總統、副總統賴清德在野時都曾提過內閣制，前總統馬英九也說上任兩年要檢討政治體制，「但當選總統就忘了，因為總統權力好大、好爽，就不想下來」。

國民黨 趙少康 馬英九

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