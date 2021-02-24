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觀察站╱民進黨國際事務部到立委 讓人傻眼

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美國海軍神盾級驅逐艦拉塞爾號17日航行南海。(圖／第七艦隊提供)
美國海軍神盾級驅逐艦拉塞爾號17日航行南海。(圖／第七艦隊提供)

美國驅逐艦拉塞爾號本月17日到南海執行「自由航行任務」（FONOP），挑戰中國大陸、越南和台灣對外國軍艦無害通過沿岸國領海的「非法限制」，並挑戰南海主權聲索國過度的海事主張。前總統馬英九辦公室對此表示，美軍所謂「自由航行任務」形同否定我國對領海的主權，呼籲蔡總統身為國家元首，對外絕不能卑躬屈膝。

總統府與外交部對此沒有回應，民進黨國際事務部副主任兼發言人謝佩芬表示，中國聲稱幾乎擁有整個南海主權，因此美艦透過自由航行任務的執行，來嚇阻中國單邊作為，確保區域的穩定安全，就是實踐協防台灣，維穩台海區域安定的具體行動。馬辦與國民黨卻「超譯」為對台灣南海主權的否定。可能造成國際社會認為台灣有「敵友不分」的錯誤認知。

每天主動錄製時事回應影片提供記者的立委陳亭妃，則批評馬「抱中國的大腿抱成這樣」。她說，美軍行經南海，基本上是執行自由航行權，代表一個完全航權自由的海域。中國一直要把台灣海峽內海化，也把南海變成它的主權，在這樣前提之下，到底是誰誰想把台灣併吞？是中國。是誰在守護台灣的主權，作為重要支撐者協防台灣？是美國。台灣受到美國這樣的協防，更能證明台灣就是一個主權獨立的國家。卑躬屈膝的是馬英九，看到中國就跪在地上。

回歸第七艦隊新聞稿，美方指出：中國大陸、越南、台灣、馬來西亞、汶萊、菲律賓都對南沙群島的全部或部分島嶼聲稱主權。中國大陸、越南、台灣要求，外國軍艦駛入其領海行使無害通過時，應先告知或要求許可。但依據海洋法公約，所有國家的所有船隻，都擁有無害通過的權利。單方面要求無害通過需得到許可或提前告知，並不符合國際法。美國挑戰中國大陸、越南、南灣所訂定的非法限制，並展示無害通過不需如此的限制。

換言之，美方這次主張，並沒有否認各國在南沙群島聲稱的領海主張，但強調即使是領海，自己的軍艦也可以行使無害通過（維持穩定航向航速的單純通過，不進行各式作業），而且不需要提前告知，更無須等待批准。所謂FONOP，就是美國覺得其他國家設置了不合理的主張，因此派軍艦故意去踩線，以表示不贊同。

問題在於，我國在1998年李登輝總統時代公布的「中華民國領海及鄰接區法」，明確規定外國的公務船隻，進入我方領海進行無害通過時，應該先行告知。這個規定的確不符合1982年的海洋法公約，但我國不是聯合國會員，公約也沒有強制性，甚至美方自己都未簽署該公約。不過另一方面，由於南沙群島距離台灣遙遠、國際情勢複雜，我方也從來沒有在太平島周邊公告領海界線，只以距岸6000公尺為執法範圍，距離不到12海里領海（22.2公里）的三分之一。

雖然我方受限客觀現實，無法在南海諸島（即使只算實際控制的太平島）完整地行使領海權利，然而我國現行領海法的確規定，外國軍艦的無害通過應該告知。這條規定要不要修法廢止，確實有討論空間，不過在廢止之前（綠營目前也沒提出類似主張），政府的確仍有堅持法制的義務。當然在國際局勢下，最多只是口頭表達抗議，不需要對美國祭出更激烈的反制。美國對台灣實施FONOP，不代表美台關係不好。菲律賓與美國有長期的盟邦關係，越南近年在對抗北京的大戰略下，與美國愈走愈近，但兩國也都曾遭遇美方實施FONOP。

從謝佩芬、陳亭妃的論調可以看出，綠營人士面對涉外事務最大的盲點。所有國際關係（包括兩岸）當中，各方都有自己的利益立場。沒有任何兩者之間的利益完全相同，也沒有任何兩者是百分百不共戴天。就此而言，民進黨諸君的確深受當年「黨國教育」的薰陶，以為好人與壞人之間是黑白分明，沒有中間地帶。如果是我方認定的「好人」，就應該無條件對之屈從；如果認定為「壞人」，除了將對方徹底妖魔化，就沒有任何該做的。這是愚民宣傳，不是國際關係，更非外交。

更重要的是，美國派艦進入南海，對於北京宣稱擁有南海諸島主權的主張（源自二次大戰後的中華民國，實務上兩岸當然都做不到），並沒有任何挑戰或否定的效果。反而等於是承認中共以及越南、台灣，擁有這些島（礁）的主權，因此才有「過度的領海主張」。至於把相隔1000公里的台灣海峽與南沙群島，可以當成同一件事，把美軍在南海行使FONOP，說成美國協防台灣，因此感謝美國「守護台灣主權」。即使美國人，對於這種讚美也要傻眼。

老實說，從這兩段話可以知道，真正「超譯」的其實是謝佩芬；陳亭妃則除了反射動作式的罐頭回應，更近乎「看到美國就跪在地上」——問題是跪都跪了，還不知道美國根本不在自以為的位置上。

台灣 美國 中國

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