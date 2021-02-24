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新聞眼／江啟臣連任天堂路 難在黨內與自己

記者 王寓中

國民黨主席江啟臣宣布競選連任，面對中廣董事長趙少康等強棒環伺，新世代勇於承擔、改變，是江最大的優勢與機會，但經驗不足，特別是在百年的國民黨內要出頭，卻是拚連任的挑戰，遠勝他當蛙人時的「天堂路」極限考驗。

國民黨歷經兩度總統大選嚴重挫敗，江啟臣以「勇於改變」參與黨主席補選，打出「世代交替、改革、創新」，最後大幅勝出；今年宣布競選連任，江再次強調「青年將成為國民黨主要決策者，放眼未來才是國民黨唯一的希望」。

江啟臣深知，百年國民黨面對「變的環境、新的選民」，除了保存優良傳統，若不與時俱進、改革進取、與社會對話，回應人民制衡民進黨的期待，很難重返執政。

從調整兩岸論述、提出改革方案，從國會抗爭到街頭，從發動罷免案到反萊豬公投連署，從「2030國政願景」到主辦論壇「藍白會」，江不斷拋議題嘗試，堅持新世代敢拚、不退縮的堅持，並且相信自己帶領的國民黨是在正確道路上努力進前，都可見到他的拚勁。

江啟臣堅持新世代敢言、敢為、敢堅持，但與韓國瑜同盟的趙少康，從劍指黨主席到直接宣布參選2024總統，形同對江啟臣過去一年領導國民黨及未來尋求連任，打了不及格的分數。而「藍白合作」也引發黨的內訌，如果黨內之事都處理不好，黨員放心將天下事再交給年輕世代去「造王」嗎？

面對百年政黨長期積累的黨內鬥爭文化，江代表的新世代，能否成為國民黨未來主要決策者？甚或帶領國民黨重返執政？最大的挑戰在黨內、也在自己。

國民黨 江啟臣 趙少康

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