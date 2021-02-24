邀柯風波被指裂解藍營？ 民眾黨反批「藉柯打江」

台北市長柯文哲今將出席國民黨論壇，他強調沒預設立場、更沒有支持誰。(本報資料照片)

台北市長柯文哲 24日出席國民黨 論壇，引發藍營內部反彈。有國民黨民代私下批評，國民黨主席江啟臣 為拚連任，「拉白色進來打藍色」。據本報系聯合報報導，中廣董事長趙少康緩頰稱「對手也可以合作」，即便柯文哲可能成為他2024競爭對手，藍白仍可看議題合作；這次既然黨已邀柯，如果臨時變卦，對客人會不好意思。

趙少康建議，以後這種事情，最好內部要有個機制先溝通比較好。但趙也證實，他主持的電視政論節目近期也會邀柯專訪。

柯文哲針對被邀請出席論壇表示，這是一個月前的邀約，對他來講，就是單純的議題討論；收到邀請時，幕僚說，這是一個討論居住正義、世代正義的論壇，當時北市府正陷於明倫社宅租金高的爭議，焦頭爛額，有什麼論壇都願意出席。他答應出席之後，才知道江啟臣要出席、時代力量不去，這幾天也才知道江啟臣要競選連任黨主席；柯說，自己沒預設立場、更沒有支持誰，「人家說要討論議題，我就來，沒有想太多」。

柯文哲出席國民黨論壇，被視為「藍白合作」在野聯盟的起手式，但國民黨內也有人認為，這是柯裂解藍營的第一步。不過，民眾黨人士說，這項訊息從藍營內部流出後，造成軒然大波，甚至衍生出藍營內部「批江」的後續效應，這根本是藍營黨主席之爭「藉柯打江」。

民眾黨人士說，柯文哲與藍營互動確實友善，「藍白合」的標籤愈來愈撕不掉，長期來看對民眾黨未必是好事，隨著柯與藍營愈走愈近，民眾黨勢必更加流失綠營支持者。

據本報系聯合報報導，國民黨大數據調查顯示，在21日新聞曝光當天，國民黨的網路聲量幾乎快要與民進黨黃金交叉，令人意外的是，柯文哲與民眾黨的聲量卻未提升，國民黨反而因此拉出差距。

國民黨青年部主任陳冠安表示，藍白合議題成功拉抬國民黨聲勢，從大數據來看，民進黨在20日的網路聲量影響力大概是國民黨的1.76倍，然而到媒體曝光柯文哲將參加國政願景論壇的22日，兩黨聲量瞬間打平。