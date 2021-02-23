「1舉動」明顯操作反中 吳子嘉：蘇貞昌想選2024總統

行政院長蘇貞昌。（本報資料照片）

《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨接受POP Radio節目主持人黃暐瀚訪問表示，蔡英文 總統找來邱太三擔任陸委會主委，目的是想柔和地化解兩岸緊張關係，但行政院長蘇貞昌到現在仍以「武漢肺炎」稱呼COVID-19，操作反中意識形態，恐是有選2024年總統的企圖，但如此作法恐不利蔡英文化解兩岸紛爭。

黃暐瀚指出，自去年雙十演說起，蔡英文對COVID-19，已不再稱「武漢肺炎」，改口為「新冠肺炎」。吳子嘉說，蘇貞昌至今仍稱「武漢肺炎」，明顯故意針對中國，再加上最近撤換國營事業人事等跡象，蘇貞昌目的就是參選下屆總統，但蘇的行為，恐破壞兩岸的談判空間。

至於日前突然流出民進黨 1月底的內部民調 ，顯示蘇貞昌施政滿意度出現死亡交叉，不滿意度超越滿意度。吳子嘉質疑，不利蘇貞昌的民調為何要公布？背後恐怕有人不滿蘇貞昌，後續可能還會有動作。

國民黨立委鄭正鈐在臉書指出，蘇貞昌的民調進入死亡交叉，不過同時間民進黨也丟出蘇貞昌滿意度回升的民調。對於民進黨的危機應變處理方式不敢恭維，不過這樣的方式也讓「阻擋蘇揆位置不保」的風聲再起。鄭正鈐表示，蘇任行政院長屆滿兩年，去年下旬因萊豬進口議題，導致支持度持續探底，不時有換閣傳聞。

鄭正鈐預測，蘇貞昌閣揆之位目前應能保住，去年蔡英文一個月內12次公開力挺蘇貞昌，不斷上演互捧戲碼，就已充分顯示蔡英文手中根本沒有替換人選的窘困。而且在萊豬戰場未清理之前，「適任」的人選也不會有意願接手這個「箭靶閣揆」。蘇貞昌的閣揆之位應該可以撐到8月底，也就是反萊豬公投結束前。

鄭正鈐表示，當前蘇貞昌最要緊的事，就是國營事業的權力布局，但時間非常趕，一切都要在8月底前完成權力結構的重新調整。否則反萊豬公投一旦通過，蘇貞昌想不下台也很難了。