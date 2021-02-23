我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通過600元紓困 570萬人收到退稅45到60天可領

拜登1.9兆紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

「1舉動」明顯操作反中 吳子嘉：蘇貞昌想選2024總統

台灣新聞組／台北23日電
行政院長蘇貞昌。（本報資料照片）
行政院長蘇貞昌。（本報資料照片）

《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨接受POP Radio節目主持人黃暐瀚訪問表示，蔡英文總統找來邱太三擔任陸委會主委，目的是想柔和地化解兩岸緊張關係，但行政院長蘇貞昌到現在仍以「武漢肺炎」稱呼COVID-19，操作反中意識形態，恐是有選2024年總統的企圖，但如此作法恐不利蔡英文化解兩岸紛爭。

黃暐瀚指出，自去年雙十演說起，蔡英文對COVID-19，已不再稱「武漢肺炎」，改口為「新冠肺炎」。吳子嘉說，蘇貞昌至今仍稱「武漢肺炎」，明顯故意針對中國，再加上最近撤換國營事業人事等跡象，蘇貞昌目的就是參選下屆總統，但蘇的行為，恐破壞兩岸的談判空間。

至於日前突然流出民進黨1月底的內部民調，顯示蘇貞昌施政滿意度出現死亡交叉，不滿意度超越滿意度。吳子嘉質疑，不利蘇貞昌的民調為何要公布？背後恐怕有人不滿蘇貞昌，後續可能還會有動作。

國民黨立委鄭正鈐在臉書指出，蘇貞昌的民調進入死亡交叉，不過同時間民進黨也丟出蘇貞昌滿意度回升的民調。對於民進黨的危機應變處理方式不敢恭維，不過這樣的方式也讓「阻擋蘇揆位置不保」的風聲再起。鄭正鈐表示，蘇任行政院長屆滿兩年，去年下旬因萊豬進口議題，導致支持度持續探底，不時有換閣傳聞。

鄭正鈐預測，蘇貞昌閣揆之位目前應能保住，去年蔡英文一個月內12次公開力挺蘇貞昌，不斷上演互捧戲碼，就已充分顯示蔡英文手中根本沒有替換人選的窘困。而且在萊豬戰場未清理之前，「適任」的人選也不會有意願接手這個「箭靶閣揆」。蘇貞昌的閣揆之位應該可以撐到8月底，也就是反萊豬公投結束前。

鄭正鈐表示，當前蘇貞昌最要緊的事，就是國營事業的權力布局，但時間非常趕，一切都要在8月底前完成權力結構的重新調整。否則反萊豬公投一旦通過，蘇貞昌想不下台也很難了。

蔡英文 民調 民進黨

上一則

北市長選戰禮讓蔣萬安？柯文哲沒把話說死

下一則

疫苗談判 吳子嘉批陳時中說謊 「恐是要保護吳委員」

延伸閱讀

萊豬影響？民進黨內部民調 蘇貞昌滿意度死亡交叉

萊豬影響？民進黨內部民調 蘇貞昌滿意度死亡交叉
黑白集／幸福公路的連環悲劇

黑白集／幸福公路的連環悲劇
蘇貞昌民調跌 趙少康分析：事事爭辯、太強勢

蘇貞昌民調跌 趙少康分析：事事爭辯、太強勢
太平島碼頭整建啟動 蔡英文卸任前完工

太平島碼頭整建啟動 蔡英文卸任前完工

熱門新聞

有車輛被撞成廢鐵。（圖：讀者提供）

台21輛車連環車禍！車撞成廢鐵 已知2死8傷

2021-02-20 20:46
陳時中首度坦承，之前確實有談500萬劑BNT疫苗，但因外力介入最後生變。（記者楊雅棠／攝影）

「有人不希望台灣太高興」 陳時中：500萬BNT疫苗受阻

2021-02-16 20:40
「賭神」戴子郎驚傳除夕夜（11日）猝逝，享年64歲。 （本報資料照片）

被200家賭場列黑名單「台灣賭神」戴子郎除夕猝逝家中

2021-02-18 02:28
南迴鐵路電氣化後台鐵出現1班神祕列車，繞行超過半個台灣，從樹林到高雄走東部幹線，經過太平洋和台灣海峽，擁有無敵海景，圖為北迴海景。(中央社)

台鐵神秘列車 繞行超過半個台灣「沿線都是無敵海景」

2021-02-15 19:41
罔腰持高醫檢驗單公布懷孕喜訊，但高醫否認由婦產科開立，衛福部也指示高市衛生局約談調查。翻攝自罔腰IG

台變性網紅罔腰宣稱懷孕這下慘了 高市衛生局將約談

2021-02-19 09:02
詹姓男子涉嫌冒充廣告主，謊稱罹癌求「短暫相依」娶得女模，不料騙局被前妻揭穿，被離婚還遭依詐欺罪起訴。（本報資料照片）

2億家產都給你…謊稱罹癌娶女模 前妻揭騙局 13天離婚

2021-02-18 02:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇
美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到
「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億
拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看
最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表

最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表