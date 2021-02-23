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北市長選戰禮讓蔣萬安？柯文哲沒把話說死

記者鄭媁、陳熙文／台北23日電
國民黨立委蔣萬安被視為台北市長熱門人選。(本報資料照片)
國民黨立委蔣萬安被視為台北市長熱門人選。(本報資料照片)

藍白能否合作再受關注。下屆台北市長熱門人選、國民黨立委蔣萬安昨天表示，政黨間既合作又競爭，至少先從議題上合作，一起有效制衡、監督執政黨。至於民眾黨有無可能「禮讓」蔣萬安？民眾黨人士表示，黨主席柯文哲仍在思考，沒有把話說死。

藍白合作牽動2022台北市長選情，蔣萬安說，離明年底還有一段時間，他還有立委身分，立委工作本身也繁重，還是先把本分顧好，現在談選舉為時過早。

但他也說，民生議題本來就不分顏色，只要是對民眾好，不分政黨都可理性討論；執政黨不顧多數民意反對、強行推動很多政策，在食安、勞權、年改、低薪高房價等議題上，若能整合在野黨政策和立場，可更有效監督政府施政。至於未來選戰有無合作空間，他認為要「一步步來」。

據了解，民眾黨台北市長選戰布局，一直都以副市長黃珊珊作為柯文哲的接棒人，許多有意與民眾黨合作、參選台北市長的人也都被告知，須在最後與黃珊珊做「全民調」比較。

若「藍白合作」進一步深化，台北市長選戰有沒有可能「禮讓」、全力支持蔣萬安？民眾黨人士說，北市議員林國成力推黃珊珊，柯不會忽略黨內的意見，但「都沒有把話說死」。

柯文哲 民調 國民黨

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