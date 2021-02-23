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藍論壇邀柯文哲未告知 連勝文反對還遭已讀不回

記者劉宛琳／台北23日電
國民黨智庫副董事長連勝文（右二）與台北市長柯文哲（左一）曾在2014年競選台北市長。(本報資料照片)
國民黨智庫副董事長連勝文（右二）與台北市長柯文哲（左一）曾在2014年競選台北市長。(本報資料照片)

國民黨明天舉辦「願景台灣2030」論壇第二場，邀請身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲出席，引發「藍白合作」的聯想與討論；不過此舉卻引發國民黨智庫「國家政策研究基金會」副董事長連勝文不滿。親連人士表示，連勝文上周五才被告知，反映此舉不妥，卻被黨中央「已讀不回」，加上該論壇為智庫主辦，連卻未受邀，「明顯就是被跳過」。

國民黨文傳會主委王育敏昨天表示，這次論壇的合作單純是議題上的交流，談不上是選舉的合作；對於選舉，各政黨都有自己步調及規畫，國民黨現在不涉及選舉方面與其他政黨合作的討論。

針對論壇邀請柯文哲參加引發連勝文不滿，王育敏則回應，論壇辦理過程都與智庫同仁有密切溝通和討論，應該是訊息傳遞效率問題，會再與連溝通。

據指出，連勝文質疑，既然是智庫主辦，為什麼事前沒跟他說？他知道有這個論壇，卻不知來賓是柯文哲。連勝文獲悉邀請柯文哲後，也立即表達不妥、反對邀柯，認為在黨內和民眾黨競合關係還沒確立之前就邀柯，外界會有不當聯想，但黨中央根本沒有要理他的意思。

知情人士表示，連勝文日前就因江啟臣找他當秘書長一事被曝光相當生氣，更對長期以來他提供的諸多意見不被黨中央參考也感到失望；而近日黨主席選舉白熱化，連被認為是潛在競選者。該人士甚至嗆聲，連勝文不排除找時間公開向大家表達他的決定，就算不選，也會說明自己支持的人選。

對於連勝文的反應，黨內相關幕僚表示非常遺憾，認為中間溝通過程哪裡出了問題，確實需要好好討論並且考慮連的感受，「有洞就補起來」。

國民黨智庫昨天深夜發出新聞稿，強調智庫作為政策研究機構，針對議題提供論述，並由相關研究人員參與討論。於活動籌備中，可能發生資訊傳達時間上的誤差，此點確須檢討，但對於有利台灣發展的任何議題，江啟臣及連勝文一向都是全力支持。本次議題並非只單邀民眾黨主席，盼外界勿過度揣測，曲解了最初福國利民的美意。

連勝文 國民黨 柯文哲

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