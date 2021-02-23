我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通過600元紓困 570萬人收到退稅45到60天可領

拜登1.9兆紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

黨內抨擊邀柯文哲 江啟臣：被解讀藍白合不意外但感慨

記者劉宛琳／台北23日電
國民黨主席江啟臣。(取自江啟臣臉書)
國民黨主席江啟臣。(取自江啟臣臉書)

國民黨主席江啟臣邀請台北市長柯文哲參加論壇，引發黨內不滿。江啟臣今天在臉書表示，這兩天他看到一些評論，認為國民黨辦論壇邀柯文哲就代表「藍白合作」；有這種政治上的過度解讀並不意外，但還是有些感慨。

江啟臣說，以前他在學界，在智庫，參加過無數論壇，論壇真正的意義就是「對話切磋」，不是「站台相挺」更不是「歃血為盟」。如果論壇要能有激盪，最好還要有不同代表性，不同角度的與談人——不然大家如果都口徑一致，論壇也就不是論壇了。

江啟臣表示，這次的「願景2030」第二場論壇，關注低薪，關注分配正義，當然也會關注居住權的問題。國民黨不論在野或是執政，都對這些問題有所關注。以台北市為例， 前總統馬英九、 前市長郝龍斌對於台北市的脫貧政策、居住政策，同樣多所著墨，至今仍印象深刻。

江啟臣說，現在國民黨雖然在中央與台北市都在野，不但應該繼續關注這些問題，更應該要有更多溝通，讓不同的意見能夠回到討論的平台，才能夠讓減少政策的盲點，爭取更多的支持與認同。國民黨身為最大的在野黨，如果不願意扮演這樣社會溝通角色，恐怕更會讓人民失望。

江啟臣說，他也理解，雖然是政策，勢必牽涉政治。尤其，台灣民主常有各種政治上的過度解讀；他相信，黨內許多不同的意見，也是對此現實的善意提醒。但他認為，台灣的民主政治要進步，就要鼓勵更多跳出框框的跨界對話，不需要因為可能被過度詮釋就投鼠忌器，裹足不前。

江啟臣強調，為政者，只要出發點為人民、為社會、為國家，相信都會得到民眾的支持，執政如此，在野更是。

江啟臣 國民黨 台灣

上一則

母欠債還不了跳崖詐保 考上公務員的兒子恐坐牢

下一則

遠見調查：台僅6成民眾願接種新冠疫苗 最不信任大陸貨

延伸閱讀

綠委看「藍白合」：政治成本和不確定因素非常大

綠委看「藍白合」：政治成本和不確定因素非常大
新聞眼／江啟臣柯文哲同框 跨出制衡執政黨第一步

新聞眼／江啟臣柯文哲同框 跨出制衡執政黨第一步
參選國民黨主席 朱立倫在等韓國瑜表態？

參選國民黨主席 朱立倫在等韓國瑜表態？
藍委普遍看好藍白合 但有人擔心江啟臣「被雁啄瞎眼」

藍委普遍看好藍白合 但有人擔心江啟臣「被雁啄瞎眼」

熱門新聞

有車輛被撞成廢鐵。（圖：讀者提供）

台21輛車連環車禍！車撞成廢鐵 已知2死8傷

2021-02-20 20:46
陳時中首度坦承，之前確實有談500萬劑BNT疫苗，但因外力介入最後生變。（記者楊雅棠／攝影）

「有人不希望台灣太高興」 陳時中：500萬BNT疫苗受阻

2021-02-16 20:40
「賭神」戴子郎驚傳除夕夜（11日）猝逝，享年64歲。 （本報資料照片）

被200家賭場列黑名單「台灣賭神」戴子郎除夕猝逝家中

2021-02-18 02:28
南迴鐵路電氣化後台鐵出現1班神祕列車，繞行超過半個台灣，從樹林到高雄走東部幹線，經過太平洋和台灣海峽，擁有無敵海景，圖為北迴海景。(中央社)

台鐵神秘列車 繞行超過半個台灣「沿線都是無敵海景」

2021-02-15 19:41
罔腰持高醫檢驗單公布懷孕喜訊，但高醫否認由婦產科開立，衛福部也指示高市衛生局約談調查。翻攝自罔腰IG

台變性網紅罔腰宣稱懷孕這下慘了 高市衛生局將約談

2021-02-19 09:02
詹姓男子涉嫌冒充廣告主，謊稱罹癌求「短暫相依」娶得女模，不料騙局被前妻揭穿，被離婚還遭依詐欺罪起訴。（本報資料照片）

2億家產都給你…謊稱罹癌娶女模 前妻揭騙局 13天離婚

2021-02-18 02:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇
美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到
「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億
拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看
最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表

最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表