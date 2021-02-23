黨內抨擊邀柯文哲 江啟臣：被解讀藍白合不意外但感慨

國民黨主席江啟臣。(取自江啟臣臉書)

國民黨 主席江啟臣 邀請台北市長柯文哲參加論壇，引發黨內不滿。江啟臣今天在臉書表示，這兩天他看到一些評論，認為國民黨辦論壇邀柯文哲就代表「藍白合作」；有這種政治上的過度解讀並不意外，但還是有些感慨。

江啟臣說，以前他在學界，在智庫，參加過無數論壇，論壇真正的意義就是「對話切磋」，不是「站台相挺」更不是「歃血為盟」。如果論壇要能有激盪，最好還要有不同代表性，不同角度的與談人——不然大家如果都口徑一致，論壇也就不是論壇了。

江啟臣表示，這次的「願景2030」第二場論壇，關注低薪，關注分配正義，當然也會關注居住權的問題。國民黨不論在野或是執政，都對這些問題有所關注。以台北市為例， 前總統馬英九、 前市長郝龍斌對於台北市的脫貧政策、居住政策，同樣多所著墨，至今仍印象深刻。

江啟臣說，現在國民黨雖然在中央與台北市都在野，不但應該繼續關注這些問題，更應該要有更多溝通，讓不同的意見能夠回到討論的平台，才能夠讓減少政策的盲點，爭取更多的支持與認同。國民黨身為最大的在野黨，如果不願意扮演這樣社會溝通角色，恐怕更會讓人民失望。

江啟臣說，他也理解，雖然是政策，勢必牽涉政治。尤其，台灣 民主常有各種政治上的過度解讀；他相信，黨內許多不同的意見，也是對此現實的善意提醒。但他認為，台灣的民主政治要進步，就要鼓勵更多跳出框框的跨界對話，不需要因為可能被過度詮釋就投鼠忌器，裹足不前。

江啟臣強調，為政者，只要出發點為人民、為社會、為國家，相信都會得到民眾的支持，執政如此，在野更是。