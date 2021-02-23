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柯文哲籲228停止仇恨 湧上千網友論戰 還有人喊柯馬配

記者林麗玉／台北23日電
台北市長柯文哲在臉書發文，盼面對二二八讓仇恨停止，但柯的貼文，也引來上千網友論戰。(取自柯文哲臉書)
台北市長柯文哲在臉書發文，盼面對二二八讓仇恨停止，但柯的貼文，也引來上千網友論戰。(取自柯文哲臉書)

前總統馬英九應邀出席北市二二八紀念活動，遭人權律師、獨派砲轟，台北市長柯文哲昨在臉書以「讓仇恨停止」為題發文，指一輩子國民黨員的馬英九，願主動面對歷史，或許契機可帶更多族群理解二二八。但柯文哲的貼文也引來上千網友論戰，包括前幕僚「戳戳妹」葉芝邑留言嗆「啊你是『斯德哥爾摩』喔」、也有網友讚柯，並要柯文哲2024別再缺席，還有網友喊出「2024柯馬配」、「2024支持柯文哲總統、韓國瑜副總統」

今年的台北市二二八紀念活動，因主辦單位邀請馬英九致詞引發獨派抗議，不過柯文哲在臉書支持馬前總統出席，也引來大批網友留言筆戰，有網友批評，「全面執政第六年，二二八還沒處理完，轉型正義也沒什麼進度，二二八對於當前執政黨用途，不管是不是二二八家屬，也都該看清了吧？」也有網友說，「每年都要使用二二八ATM來實現轉型（綠色）正義，真膩。」

有網友支持柯文哲，表示「二二八事件是個歷史傷痕，真不希望有人每年把這個傷疤撕裂開來，柯市長，加油。」「阿北辛苦了，藍白合作才有生存空間，加油2024千萬不要再缺席了」不過也有網友不忘大酸柯，「2024記得要把身分證提前給柯媽媽帶著。」

底下更有網友喊出「2024支持柯文哲總統與韓國瑜副總統」還有網友喊出「2024柯馬配」。

媒體人黃暐瀚也留言支持柯文哲「心存善念、盡力而為、加油！」不過也有網友附和，表示「只怕有人故意不想弭平這段歷史傷痕呀。」還有網友說，「不可能的，多麼好操作的分裂議題啊！日本人有少殺台灣人嗎？怎麼不拿來操作？」「這是民進黨的提款機怎麼可能讓他停止」。

二二八事件 柯文哲 馬英九

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