我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2813萬 德州破260萬

BBC揭祕辛 川普曾想用空軍一號載金正恩

參選國民黨主席 朱立倫在等韓國瑜表態？

記者李光儀／台北22日電
前新北市長朱立倫。（本報資料照片）
前新北市長朱立倫。（本報資料照片）

國民黨主席選戰參與者眾，現任主席江啟臣已宣布將爭取連任，不過另一位重量級競爭者朱立倫始終按兵不動，未對參選與否露口風。黨內消息指出，朱立倫不願過早表態其實是在等高雄市前市長韓國瑜表態。如果韓國瑜確定不選，朱立倫仍保有不選的空間；但如果韓投入戰局，將擾動2024總統選情，朱也將不得不選。而朱立倫宣布參選的時間點，應該是在今年4月。

有黨內人士分析，朱立倫選黨主席，主要是為了下屆總統參選門票；從朱的立場看，只要確保參選總統能出線，是否參選主席並不是鐵板一塊；戰略上，只要與這個原則不衝突，朱保有和其他人合作的空間。而江啟臣說要當國民黨的「桶箍」、「造王者」，其實就是說給朱立倫聽，取得朱立倫的合作空間。

不過黨內人士認為，如今趙少康因一年條款選不成黨主席，讓韓國瑜參選可能性大增；若韓參選，目標顯然也是總統大位，在江啟臣對上韓國瑜勝選機會不大的情況下，如果韓當選黨主席，則朱立倫很可能再被卡一次，屆時朱立倫勢必得參選主席到底；因此朱是在等韓表態，再進行下一步。

對此說法，朱營人士未否認。但也說不急著宣布參選的主要理由，是這幾天外界對國民黨的話題都圍繞在「主席內戰」上，如果朱再在此時宣布參選，就會模糊焦點。

也因此，朱立倫選擇開闢第二戰場，在臉書談「司法改革」，就是希望把焦點重新拉回「監督民進黨」上，而不是國民黨的內部之爭。他也透露，黨中央公布黨主席參選作業細則的時間則是4、5月間，朱立倫的宣布時間，大概是在作業細則公布前後。

國民黨 韓國瑜 江啟臣

上一則

萊豬影響？民進黨內部民調 蘇貞昌滿意度死亡交叉

下一則

新聞眼／江啟臣柯文哲同框 跨出制衡執政黨第一步

延伸閱讀

國民黨主席江啟臣宣布競選連任 顏寬恒表態支持

國民黨主席江啟臣宣布競選連任 顏寬恒表態支持
新聞評論／前趙後韓還有朱 江啟臣挑戰才開始

新聞評論／前趙後韓還有朱 江啟臣挑戰才開始
朱立倫跟進宣布選黨主席？知情人士：6月公告前後再說

朱立倫跟進宣布選黨主席？知情人士：6月公告前後再說
拚國民黨主席連任 江啟臣：不選2024總統

拚國民黨主席連任 江啟臣：不選2024總統

熱門新聞

有車輛被撞成廢鐵。（圖：讀者提供）

台21輛車連環車禍！車撞成廢鐵 已知2死8傷

2021-02-20 20:46
霧社水庫淤積率已逾七成，去年2月蓄水率一度跌破4%，露出大片砂地，也凸顯水庫淤積問題嚴重。（本報資料照片）

旱！水庫淤積現形 德基水庫、日月潭出現奇景

2021-02-13 01:30
陳時中首度坦承，之前確實有談500萬劑BNT疫苗，但因外力介入最後生變。（記者楊雅棠／攝影）

「有人不希望台灣太高興」 陳時中：500萬BNT疫苗受阻

2021-02-16 20:40
故宮收藏了十幅明太祖朱元璋長滿麻子、臉型奇特的「醜像」，在元旦剛開幕的大展「權力的形狀」首次展出，吸引大批好奇觀眾。（記者陳宛茜／攝影）

「史上最醜明太祖」亮相 民眾朝聖：醜爆了

2021-02-13 01:30
「賭神」戴子郎驚傳除夕夜（11日）猝逝，享年64歲。 （本報資料照片）

被200家賭場列黑名單「台灣賭神」戴子郎除夕猝逝家中

2021-02-18 02:28
南迴鐵路電氣化後台鐵出現1班神祕列車，繞行超過半個台灣，從樹林到高雄走東部幹線，經過太平洋和台灣海峽，擁有無敵海景，圖為北迴海景。(中央社)

台鐵神秘列車 繞行超過半個台灣「沿線都是無敵海景」

2021-02-15 19:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩
「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪
河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜

河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜
北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手