參選國民黨主席 朱立倫在等韓國瑜表態？

前新北市長朱立倫。（本報資料照片）

國民黨 主席選戰參與者眾，現任主席江啟臣 已宣布將爭取連任，不過另一位重量級競爭者朱立倫始終按兵不動，未對參選與否露口風。黨內消息指出，朱立倫不願過早表態其實是在等高雄市前市長韓國瑜 表態。如果韓國瑜確定不選，朱立倫仍保有不選的空間；但如果韓投入戰局，將擾動2024總統選情，朱也將不得不選。而朱立倫宣布參選的時間點，應該是在今年4月。

有黨內人士分析，朱立倫選黨主席，主要是為了下屆總統參選門票；從朱的立場看，只要確保參選總統能出線，是否參選主席並不是鐵板一塊；戰略上，只要與這個原則不衝突，朱保有和其他人合作的空間。而江啟臣說要當國民黨的「桶箍」、「造王者」，其實就是說給朱立倫聽，取得朱立倫的合作空間。

不過黨內人士認為，如今趙少康因一年條款選不成黨主席，讓韓國瑜參選可能性大增；若韓參選，目標顯然也是總統大位，在江啟臣對上韓國瑜勝選機會不大的情況下，如果韓當選黨主席，則朱立倫很可能再被卡一次，屆時朱立倫勢必得參選主席到底；因此朱是在等韓表態，再進行下一步。

對此說法，朱營人士未否認。但也說不急著宣布參選的主要理由，是這幾天外界對國民黨的話題都圍繞在「主席內戰」上，如果朱再在此時宣布參選，就會模糊焦點。

也因此，朱立倫選擇開闢第二戰場，在臉書談「司法改革」，就是希望把焦點重新拉回「監督民進黨」上，而不是國民黨的內部之爭。他也透露，黨中央公布黨主席參選作業細則的時間則是4、5月間，朱立倫的宣布時間，大概是在作業細則公布前後。