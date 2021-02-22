新聞眼／江啟臣柯文哲同框 跨出制衡執政黨第一步

台北市長柯文哲（左圖）與國民黨主席江啟臣（右圖）。（本報資料照片）

國民黨 辦論壇邀請身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲 參加，柯也大方應允，說明政治「沒有不可能的事」，就像柯文哲去年為了「百年設市」活動，也邀請前總統馬英九等人一樣。在民進黨 一黨獨大之下，在野黨若能讓政治上的「不可能」接連「改變成真」，至少可跨出合作制衡執政黨的第一步。

過去在野合作屢見不鮮。不管2000年的國親、國新合，或是過去民進黨與台聯黨的合作，都有前例可循。但政黨合作未必代表「合則兩利」，許多政黨尤其擔心「此消彼長」。

例如，目前親民黨和台聯在立法院都已沒有席次。有鑑於此，「藍白合作」雖不乏有人敲邊鼓，對於執政黨動輒「橫柴入灶」，在野黨也有合力對抗的必要，但不管是國民黨或民眾黨內人士，仍擔心會被他黨「影響」，甚至損及自己政黨的利益。

過去在野合作，無非為了選票極大化，最終都是希望獲得執政權，國親「連宋配」就是如此，去年韓國瑜也找無黨籍的張善政搭配。只是，上述總統大選的在野合作，最後都未當選。

如今，江、柯的「議題合作」，踏出有想像空間而較無爭議的第一步。但兩黨對於合作，既期待又怕受傷害，究竟會變黨內困局？還是成為在野合作的範例？

江、柯兩人同框是個人的一小步，外界真正關注的是，兩黨的競合會怎樣發展？能否擴及選舉合作？如果答案是肯定的，未必不是台灣政黨政治的一大步。