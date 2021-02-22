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萊豬影響？民進黨內部民調 蘇貞昌滿意度死亡交叉

台灣新聞組／台北22日電
立法院新會期即將開議，行政院長蘇貞昌（圖）領導的蘇內閣除發言人由羅秉成兼任之外，並無其他變動，接下來蘇貞昌是否繼續穩坐閣揆大位，將視8月的「反萊豬」公投結果而定。（本報資料照片）
立法院新會期即將開議，行政院長蘇貞昌（圖）領導的蘇內閣除發言人由羅秉成兼任之外，並無其他變動，接下來蘇貞昌是否繼續穩坐閣揆大位，將視8月的「反萊豬」公投結果而定。（本報資料照片）

據本報系聯合報掌握的民進黨1月底內部民調顯示，蘇貞昌的滿意度是43.5%，不滿意度卻達47.2%，不滿意度超越滿意度。黨內人士認為，不滿意度超越滿意度，代表蘇貞昌受萊豬議題影響，接下來施政必須更加謹慎。

這份民調細項分析顯示，泛綠選民有75.5%對蘇貞昌滿意，18.3%不滿意；中間選民有32.5%表示滿意，但有46%認為不滿意；泛藍選民則有13.2%感到滿意，也有85.4%認為不滿意。民進黨人士認為，中間選民對蘇貞昌的觀感是影響整體滿意度的關鍵。

立法院新會期本周五開議，總統府上周宣布兩岸、國防部及國安局等人事改組，新任國防部長邱國正將於明天布達交接，其他新人事也將盡快各就各位，因應立法院新會期開議。

至於蘇內閣目前除由政務委員羅秉成兼任行政院發言人之外，並無其他變動，民進黨人士預估，接下來行政院長蘇貞昌能否繼續穩坐閣揆大位，將視8月「反萊豬公投」結果而定。

蘇貞昌在立院本會期的表現，也將牽動8月「反萊豬公投」結果，府院黨全員繃緊神經。

根據民進黨內部民調，蘇貞昌的滿意度曾在去年第一季衝上最高點，滿意度達71.3%，當時蔡英文總統剛連任成功，去年第二季開始下滑，但滿意度也達到64.9%，最低點是去年12月，滿意度剩39.2%，不過隨後又止跌回升，持續小漲，直到今年1月中，滿意度又站上44.9%，但1月底的滿意度又小跌至43.5%。

至於蔡英文總統的滿意度，一直都維持5成以上，蔡總統在1月底的滿意度達56.3%，且在全台各地區都維持近5成或5成以上，其中雲嘉南、中彰投、新北市地區，分別有67.5%、60.1%和57.8%的民眾認為滿意。

民進黨 民調 國防部

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