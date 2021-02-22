民進黨擬再修法提高罷免門檻 藍批雙標為阻「割萊委」

民進黨在高雄市議員黃捷（中）罷免投票一役後，已決定正面迎戰，擬修法提高罷免門檻，立院黨團幹事長劉世芳（右）認為，罷免立委的部分也可一起納入討論。（本報資料照片）

國民黨 「割萊委」行動喊出「刪Q、瑤滾」，發動罷免台灣基進台中市立委陳柏惟、民進黨 台北市立委吳思瑤。面對「報復式罷免」一波接一波，據了解，民進黨內已有高度共識，希望能修選罷法，提高罷免門檻。民眾黨也認為，現行罷免門檻確實太低，易讓政局相對不穩定。

國民黨團總召費鴻泰表示，民進黨永遠是「雙標黨」，當初為了「割藍委」降低罷免門檻，現在又因「割萊委」要再修法，永遠是「嚴以律人、寬以待己」。

國民黨立委賴士葆說，猶記得去年韓國瑜罷免案通過時，民進黨內有多興奮，眼看現在自家立委要被罷免，卻開始緊張；修法、立法最忌諱具有針對性，若真要提案修法，民進黨欠社會一個道歉；再者，即使通過後，進行中的罷免提案，是否一併適用？

不具名的民進黨立委表示，在桃園市前議員王浩宇被罷之後，民進黨在高雄市議員黃捷罷免投票 一役，已決定正面迎戰，目前也不排除修正選罷法，「黨內修法的共識很高，如果能順利推動修法，不必再拚一局」。

不過，也有立委表示，選罷法修法目前未排上本會期優先法案，且民意對於選罷法修法的急迫性有不同看法，應優先處理民眾關心的法案，再來討論修法，「這會期可能趕不上」。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳日前已於民進黨中常會發聲，表明國民黨在「罷捷」未成之後，並未就此打住，還追打民進黨高雄議員高閔琳，罷免淪為政治報復工具，對多席次的民代更是違背多元言論自由的民意政治，因此她希望黨中央能研議多席次議員或村民代表是否適用罷免制度及門檻的限制，維護罷免制度的民主原則。

劉世芳認為，罷免立委的部分也可一起納入討論，尤其選區立委會選上，是拿到相對多數的得票數，具有代表性，卻被政黨操控罷免，成政黨報復的對象，「冤冤相報何時了？」

劉世芳指出，修正選罷法可從三個面向討論：一是提高罷免的門檻，二是修改罷免的程序，也有人建議增訂罷免領銜者在罷免失敗時，應負擔部分罷免投票經費的支出。她在中常會上主張由行政院研議提出修法，但也有民進黨立委認為由黨團提出也無不可。