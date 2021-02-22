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韓國瑜發言人失業8個月 被迫轉行送外賣

記者王慧瑛、蔡孟妤／高雄22日電
33歲李昶志（右）曾在前高雄市長韓國瑜團隊，李轉行當美食外送員，前老闆也表達關心。（圖：李昶志提供）
33歲李昶志（右）曾在前高雄市長韓國瑜團隊，李轉行當美食外送員，前老闆也表達關心。（圖：李昶志提供）

高雄市前市長韓國瑜選總統時的發言人李昶志，在去年6月韓國瑜被罷免後投了不少履歷，但可能是政治幕僚資歷敏感，始終沒有工作機會，迫於生活，最近當起美食外送員，他說是人生新體驗，當政治幕僚或外送員都是接觸人群，會扮演好每種角色。

33歲的李昶志是國民黨青年世代幕僚，曾任洪秀柱團隊發言人，2020年韓國瑜選總統時，加入韓團隊當隨行發言人，之後轉進市府擔任市長室機要，去年韓被罷免後失業迄今。

李昶志說，擔任美食外送員，新手不太敢拒絕訂單，有張訂單讓他騎20分鐘機車到偏僻地方，正鬱悶時，一旁小朋友大喊「熊貓加油」，讓他會心一笑，覺得心暖暖的。有回送蛋糕，想著看到收件人要說生日快樂，怎料被吼「你先不要走」，質問為何沒有蠟燭、盤子，也感受到負能量。

國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭說，國民黨有多個執政縣市，立委、六都議員席次仍多，建議要多開缺讓有熱情的年輕世代蹲點、磨練、參與，練好基本功，也能壯大藍營人才庫。

國民黨高市黨部主委李哲華說，國民黨定期辦青年領袖研習營，鼓勵對公共事務有興趣的青年參與，也會協助轉介到立委或執政縣市，依能力給予適合職務歷練。

市黨部副主委曹桓榮坦言，國民黨在南部長期缺乏執政機會，資源比民進黨少，能提供的舞台確實有限。

從政治幕僚到美食外送員，李昶志說，不會覺得心酸，每個角色都要全力以赴。（圖：李昶...
從政治幕僚到美食外送員，李昶志說，不會覺得心酸，每個角色都要全力以赴。（圖：李昶志提供）

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