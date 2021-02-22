藍被白挖角？國民黨文傳會前副主委胡文琦：黨不關心我

國民黨文傳會前副主委胡文琦。（本報資料照片）

藍又被白挖角？國民黨 前主席洪秀柱時代的國民黨文傳會前副主委胡文琦，近日經常出入民眾黨，原來是在民眾黨秘書長謝立功的介紹下，擔任民眾黨顧問職。國民黨表示，此舉可能已經違反黨紀。但胡文琦說，他仍是國民黨黨員，沒有加入民眾黨，也沒有領民眾黨薪水，並反批「這段日子以來國民黨一點也不關心我」、「我是戰鬥部隊，需要戰鬥舞台」。

胡文琦表示，他過去在國民黨中央擔任文宣，更是組發系統出身，在媒體文宣上都有相關經驗，過去他在洪秀柱底下擔任文傳會副主委時，謝立功是時任的新住民主委，所以才有這個因緣際會。

胡坦言，去民眾黨擔任顧問沒有跟黨內報告，「這段時間國民黨一點也沒有關心我」，包含他被監察院長陳菊告，還曾尋求黨中央協助。他說，自己還要養家餬口，擔任顧問至少可以領一些車馬費。他批評，雖然現在民進黨 倒行逆施，但國民黨也沒有做稱職在野黨。

對於可能會遭黨紀處分，胡表示「應該是不會」，但如果有，他也尊重。他認為自己沒有違背國民黨內的規定，只是在觀感上會有些問題。他說自己沒有不良動機，但他是「戰鬥部隊」，還是需要戰鬥的舞台。