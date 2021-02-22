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民進黨內部民調 陳時中滿意度達73.5%成雙北強棒

記者丘采薇／台北22日電
衛福部長陳時中。(本報資料照片)
衛福部長陳時中。(本報資料照片)

衛福部長陳時中去年起因擔任中央流行疫情指揮官暴紅，頻頻被民進黨內點名參選台北市長或新北市長。根據民進黨1月底的內部民調，陳時中人氣的確居高不下，滿意度高達73.5%，且在衛福部立桃園醫院發生院內感染之後，民調仍不受影響，被黨內視為2022年參選雙北市長的超級強棒。

根據民進黨1月底做出的內部民調，陳時中滿意度73.5%，不滿意度23.6%，且在全國所有地區的滿意度都高達六成以上。其中雲嘉南地區的滿意度達80.3％。其次是新北市，滿意度76.3％。在台北市的滿意度，則是68.4％。

除了各縣市對陳時中評價正面，他在所有年齡層的滿意度也維持高點。其中，20至29歲的民眾，滿意度達81.4％。30至39歲的民眾，滿意度達77.6％，顯示年輕人對陳時中的表現相當肯定。至於其他年齡層，滿意度也維持六至七成以上，幾乎「大小通吃」。

雖然部立桃園醫院一度發生院內感染，造成疫情拉警報，不過民進黨內部民調顯示，民眾對防疫相當有信心。其中在1月20日發布的民調結果顯示，有66.9％的民眾對政府控制桃醫疫情有信心；隨後1月28日的民調結果，有信心的民眾升高為72.1%，增加5.2％。黨內人士認為，政府處理桃醫事件成功拆彈，可能也是陳時中民調再升高的原因之一。

民調 陳時中 民進黨

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