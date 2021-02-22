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蘇貞昌民調跌 趙少康分析：事事爭辯、太強勢

記者王聖藜／台北22日電
媒體人趙少康分析行政院長蘇貞昌民調跌，因蘇貞昌過於強勢，事事都要跟人爭辯。(記者王聖藜/攝影)
媒體人趙少康分析行政院長蘇貞昌民調跌，因蘇貞昌過於強勢，事事都要跟人爭辯。(記者王聖藜/攝影)

中廣董事長趙少康今天為國民黨「三中案」到台北地院出庭作證，作證前，就行政院長蘇貞昌最近民調下跌之事評論說，蘇貞昌過於強勢，事事都要跟人爭辯，像蔡英文總統、衛福部長陳時中都已不再說「武漢」肺炎，但蘇還拚命在講武漢肺炎。

趙少康說，他認為蘇貞昌非常強勢，有時候要溫良恭儉讓一點，不用事事都跟人家爭辯，就像「武漢肺炎」的說法，蔡英文、陳時中都已經改口，蘇還拚命在講。

趙少康說，蘇貞昌為此聲稱他不是歧視、只是講「武漢肺炎」容易辨別，「這在講甚麼話？」他同意蘇不是在歧視，而是「故意在羞辱、侮辱」。

趙少康說，做行政院長沒有必要這樣，不必事事都跳出來跟人家吵架，民眾眼睛是雪亮的，當然蘇的民調變化與「萊豬」議題也有很大的關係，不過，「萊豬」不是蘇貞昌而是蔡英文做的決策，但蘇貞昌必須要辯護，這是政治體制的問題。

趙少康說，明天他要開記者會跟大家討論政治體制的問題，大有問題就會變成這樣，即做決定、有權力的人可以不負責任，然後負責任的人不見得可以做決策；趙少康認為，可能蘇貞昌也是這種情況之下的犧牲者，他覺得「萊豬」的事是蔡英文所做的決策。

趙少康 蔡英文 武漢

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