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藍委普遍看好藍白合 但有人擔心江啟臣「被雁啄瞎眼」

記者劉宛琳／台北22日電
國民黨立院黨團總召費鴻泰。(本報資料照片)
國民黨立院黨團總召費鴻泰。(本報資料照片)

國民黨主席江啟臣本周三將國民黨主辦的願景論壇與台北市長柯文哲首度同台；值得玩味的是，上周國民黨團總召費鴻泰也主動邀請民眾黨立委邱臣遠、高虹安、蔡壁如泡茶，除了討論接下來的召委選舉合作外，高虹安也提出修憲訴求，包含包含廢考監、下修修憲門檻。不過，費鴻泰說，修憲議題不只要經過黨團大會討論，也要詢問黨中央意見，他也坦言，這確實跟國民黨的修憲立場不同。

對於江、柯同台，費鴻泰表示，在野黨彼此互相接觸合作，勢所難免，也是好事，尤其現在朝大野小，在野黨反映人民不同的聲音，做適當的接觸和議題的合作，非常健康。費也說，在立法院的部分，法案是開放大家自由簽署，不過釋憲連署的部分，還是要由大團大會決定，也必須詢問黨中央的意見。

對於黨內有雜音，有人質疑江啟臣找柯文哲是否是「請鬼拿藥單」？國民黨立委陳玉珍表示，國民黨是言論自由的政黨，各方意見都可以表達，她認為，針對國民黨團有議題需要互相支援，可以合作。

國民黨立委李德維則表示，假如因此可以讓兩黨氣氛變好，那是好事，但政黨有不同理念要做出區隔，真正回應各自政黨的要求，兩黨內部也要思考。尤其國民黨歷史久，光譜比較廣，有聲音是正常，但在野一致聲音，就是希望監督執政黨。

不過，也有立委私下提醒，現在江、柯兩個是互相蹭，聲量當然大，但是江啟臣要想清楚，柯文哲的「功力」比他高深，很會演戲的，不要學老獵戶打雁，結果一朝被雁啄瞎了眼，江啟臣必須要小心處理這個事情。

該立委也說，兩黨要合作，立法院和黨中央處理事情是不一樣的，黨中央就是選票要怎麼分，或是你要不要併到我的黨裡來，就像過去國親合就是「歡迎你加入國民黨」，政黨良性的競爭就是在選票上。

該立委批評，現在江啟臣音量不夠，拿個柯文哲來蹭，因為他不敢蹭中廣董事長趙少康、高雄市前市長韓國瑜，新北市長侯友宜又不讓他蹭。關心的人一看就看懂，接觸總是好事，但江啟臣要想清楚接觸要幹嘛，接觸以後的棋要怎麼下。

國民黨 江啟臣 柯文哲

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