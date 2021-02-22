藍委普遍看好藍白合 但有人擔心江啟臣「被雁啄瞎眼」

國民黨立院黨團總召費鴻泰。(本報資料照片)

國民黨 主席江啟臣 本周三將國民黨主辦的願景論壇與台北市長柯文哲 首度同台；值得玩味的是，上周國民黨團總召費鴻泰也主動邀請民眾黨立委邱臣遠、高虹安、蔡壁如泡茶，除了討論接下來的召委選舉合作外，高虹安也提出修憲訴求，包含包含廢考監、下修修憲門檻。不過，費鴻泰說，修憲議題不只要經過黨團大會討論，也要詢問黨中央意見，他也坦言，這確實跟國民黨的修憲立場不同。

對於江、柯同台，費鴻泰表示，在野黨彼此互相接觸合作，勢所難免，也是好事，尤其現在朝大野小，在野黨反映人民不同的聲音，做適當的接觸和議題的合作，非常健康。費也說，在立法院的部分，法案是開放大家自由簽署，不過釋憲連署的部分，還是要由大團大會決定，也必須詢問黨中央的意見。

對於黨內有雜音，有人質疑江啟臣找柯文哲是否是「請鬼拿藥單」？國民黨立委陳玉珍表示，國民黨是言論自由的政黨，各方意見都可以表達，她認為，針對國民黨團有議題需要互相支援，可以合作。

國民黨立委李德維則表示，假如因此可以讓兩黨氣氛變好，那是好事，但政黨有不同理念要做出區隔，真正回應各自政黨的要求，兩黨內部也要思考。尤其國民黨歷史久，光譜比較廣，有聲音是正常，但在野一致聲音，就是希望監督執政黨。

不過，也有立委私下提醒，現在江、柯兩個是互相蹭，聲量當然大，但是江啟臣要想清楚，柯文哲的「功力」比他高深，很會演戲的，不要學老獵戶打雁，結果一朝被雁啄瞎了眼，江啟臣必須要小心處理這個事情。

該立委也說，兩黨要合作，立法院和黨中央處理事情是不一樣的，黨中央就是選票要怎麼分，或是你要不要併到我的黨裡來，就像過去國親合就是「歡迎你加入國民黨」，政黨良性的競爭就是在選票上。

該立委批評，現在江啟臣音量不夠，拿個柯文哲來蹭，因為他不敢蹭中廣董事長趙少康、高雄市前市長韓國瑜，新北市長侯友宜又不讓他蹭。關心的人一看就看懂，接觸總是好事，但江啟臣要想清楚接觸要幹嘛，接觸以後的棋要怎麼下。