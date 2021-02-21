拍公益影片動機 韓國瑜：單純希望拋磚引玉

高雄市前市長韓國瑜20日晚發表第一支關懷弱勢影片，走訪小林村。(記者徐白櫻／翻攝)

高雄市前市長韓國瑜 啟動公益計畫，以「韓先生來敲門」系列影片表達對弱勢的關懷，但也被外界視為有復出意涵。韓國瑜今受訪表示，影片一周播一次，主要是拜訪、探視弱勢族群，目的則是單純希望拋磚引玉，吸引更多人參與公益。

韓國瑜推出「韓先生來敲門」系列公益影片，引發關注，雖然韓在臉書影片預告中有強調「不是什麼起手式」、「是一直想做的事」，但仍不免遭人聯想。

韓國瑜今受訪再次澄清，對於拍攝影 片，他心裡的目的，單純只是希望能引起拋磚引玉的作用，讓更多人參與公益。影片大概一星期播一次，主要是拜訪，探視弱勢族群，但是現階段，不方便透露太多細節，盼見諒。

此外，韓國瑜日前也和包括葉匡時在內的高市府前團隊等人在台北喝春酒，葉匡時今受訪說，只是單純的餐敘，沒有談到選舉等政治敏感議題。葉匡時也說，他事先不知道韓拍攝影片的事，但做公益廣為宣傳，能吸引更多人參與都是好事。

曾任韓市府民政局長的國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮說，韓感恩這塊土地，想用公益代替謝票，首支影片拍攝高雄小林村，選擇從高雄出發，是感謝市民，也表示人不能忘本。

曹桓榮說，韓想了解更多需要關懷的人，推廣正能量，也回想自己還能為這塊土地做什麼、還能為台灣 做多少事，這都是韓一貫的想法，拍攝影片也想讓更多人投入公益，促成正向改變。除了小林村，據他所知，也有關懷動保、外配等，影片應會陸續推出。