新聞評論／蔡政府心態不改 國安整隊有用嗎

新任陸委會主委邱太三。（本報資料照片）

春節剛過，外界期待的行政團隊改組未見動靜，倒是國安系統人事擺出了大異動的棋盤。總統府發言人奮力地宣讀這次改組的正面價值，細數外交、兩岸、國防「三個鐵三角」的意義，稱有助於維持台海穩定及區域繁榮。這段改組說明，堪稱是歷來「頌詞」最冗長的一次；但外界仔細咀嚼，卻品嘗不出太多布局的新意。

綜觀這次改組，雖然異動四個人，基本上是更動了兩個主軸。一是陸委會的陳明通，從僵冷的兩岸關係陣線上移開，由蔡英文 信任的邱太三取而代之。另一是國防部 長嚴德發，從與蔡英文總統不太合拍的國防陣線移走，改由軍系出身的國安局長邱國正替代。至於陳明通接掌國安局，比較像是順勢挪移，製造一個「文人接掌國安」的亮點，但其專業性便顯得「抱歉」。這就像邱國正接替嚴德發一樣，也是順勢挪移，目的是在軍事與國安之間取得平衡，穩定軍心。

蔡英文近年高度參與國防軍事決策，對於軍方傳統的防禦及戰備布局顯有不同看法，因而有意對軍中進行大換血。年前，一度傳出國防部長將由「文人」出任，國安會秘書長顧立雄便在欽點名單上。另一傳聞可能接國防部長人選的為參謀總長黃曙光，則因此備受黑函攻擊。由於軍中對新部長人事感到不安，議論紛紛；最後蔡英文選擇由邱國正接任，同時仍讓嚴德發留在國安團隊，至少可避免軍中人心太過浮躁。

顧立雄近年在蔡政府中的角色，像是一個「萬能官」；原本只是一名法律人，卻一路從黨產會、金管會跳到國安會的高位，竟還被看好接掌國防部。他難道是不世出的天才？事實上，從去年5月上任至今，顧立雄拿出了什麼令人驚豔的國安決策嗎？好像誰也數不出來。試想，顧立雄若真是那麼厲害的國安團隊領導者，蔡總統還需要打造「三個鐵三角」供他驅遣嗎？

說穿了，國安團隊不論成立多少個「鐵三角」，真正拍板發號司令的就是蔡英文本人，她才是關鍵人物。當總統覺得顧立雄「好用」，顧立雄就勝任；她覺得邱太三「順手」，邱太三就勝任。問題是，外交、兩岸、國防是國家對外的三道重要戰線，均需要堅強的專業能力因應；如果國安團隊的人事安排只是為了方便差遣，或者樂於在同溫層相濡以沫，則勢必削減了總統聽取決策建議的多元性及專業性。更嚴重的是，到底誰該負什麼國安責任，誰必須因研判失誤而下台，最後也就無從追究了。

以陳明通為例，他對兩岸事務並不是不嫻熟，但他在陸委會主委任內，兩岸關係如同冰封千里。究其實，陳明通執行的就是蔡英文的反中指令罷了；也因此，還時不時遭衛福部長陳時中的反中發言打臉。而今川普下台，蔡英文想要因應國際情勢改變兩岸氛圍，陳明通此際便順勢移開。然而，換上邱太三後，如果整個政府的心態依然故我，要期待兩岸關係見到融冰的時刻，恐怕仍難如登天。何況，蔡政府有個不承認「九二共識」的問題卡著，邱太三一人能翻越這座大山嗎？

觀察所謂國安團隊三個鐵三角，「外交鐵三角」基本原封未動，由李大維領軍，現在力求與拜登 政府建立穩固的信任關係，尚難奢言其他。所謂「國防鐵三角」，黃曙光6月如果屆退，嚴德發改任無實權的國安會諮詢委員，這是一個不穩定三角。至於「兩岸鐵三角」，或許比較讓外界有想像空間；但唯一新意就是邱太三，而陳明通或海基會副董事長詹志宏，即令嫻熟兩岸事務，但皆為舊瓶。如此，能釀得出什麼新酒嗎？