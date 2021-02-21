邱太三涉關說案已還清白？監察院認定有違失

新任陸委會主委邱太三。（本報資料照片）

新任陸委會主委邱太三過往曾涉及司法關說案再度被熱議。總統府與邱太三雖都強調監察院已還邱清白，但根據監院的調查報告指出，邱太三行為已違反公務員服務法相關規範，足以損傷國安會諮詢委員職務名譽，並讓社會質疑司法公信力，違失情節重大且明確，並送請國家安全會議參處。

邱太三將出任陸委會主委，時代力量前立委黃國昌批評，邱太三曾違法濫權關說司法，重返內閣是司法改革的最大笑話。總統府則表示，關說案經監察院兩次審查會，早已還邱太三清白。

但根據前年調查監委林雅鋒、王美玉、高涌誠三人的調查報告，認定邱太三有重大違失，雖二度提案彈劾 未通過，但查案監委曾表示，彈劾沒有通過，不代表當事人沒有重大疏失，不等於都沒任何責任。

行政院長蘇貞昌昨就邱太三關說爭議指出，兩任總統監委的提名 ，不論是馬政府或蔡政府提名的監委，都通過對邱太三的檢驗，已證明他的清白。

媒體再問邱太三的笑容，大家說可為兩岸融冰，是不是在跟大陸釋善意？蘇貞昌表示，我們一直希望能跟中國 有非常好的互動，一直都有善意，也希望中國能看到，其實我們都很希望跟周邊各國友善，總統的布局，也都秉持這個原則。