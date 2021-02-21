拚國民黨主席連任 江啟臣：不選2024總統

國民黨主席江啟臣（右）20日宣布參選連任黨主席。（記者潘俊宏／攝影）

國民黨 主席江啟臣 昨天透過臉書宣布參選連任宣言，高雄市前市長韓國瑜 也在昨天啟動公益活動，外界視為「江韓較勁」。江啟臣昨說，他正面看待韓國瑜暖性、溫暖作為，應該鼓勵黨員做對社會關心、正面的事情；他不會參選2024年總統，他要扮演黨重返執政的「造王者」，為黨找出最能勝選的人。

國民黨主席選舉預計7月24日投票，黨內群雄並起，中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中、前主計長韋伯韜、前台北縣長周錫瑋等皆表態參選；黨內也點名，韓國瑜、前主席朱立倫、智庫副董事長連勝文有意參選。

朱立倫昨透過辦公室指出，任何人願意替國民黨做事都應肯定，每位愛黨的人都要有這種「責無旁貸」的心。趙少康也表示樂觀其成，並預祝江造王成功。張亞中說，國民黨現在需要一個能讓黨有理念、有思想、有路線的「造黨者」。

江啟臣表示，改革沒有回頭路，他不是國民黨復興之路的過渡者，而是立志以無私初心，為國民黨在2022和2024找出最能勝選對象，扮演國民黨重返執政的造王者。

江也說，上任至今經歷高雄市長罷免、議長補選、市長補選、反萊豬進口、中天關台、公投連署成案、前議員王浩宇及議員黃捷罷免案等挑戰，場場硬仗，場場逆風，每撐過一道關卡，都使體質更加強壯。他上任時，國民黨支持度還不及民進黨一半，如今終於升至比肩而行，未來會以初心、革心、民心，在正確道路上繼續努力前進。

至於江啟臣參選聲明提及，「從政不是股市投資，只有股價上漲看好時才進場」，被解讀暗酸黨內某人過於算計。江表示，他感謝所有在低迷時繼續留在國民黨一起奮戰的好朋友，當然也包括前主席們。

參選黨主席應否棄選總統？江啟臣說，尊重每個人看法，他沒有針對任何人。