我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2807萬 破49萬死

加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

新聞評論／前趙後韓還有朱 江啟臣挑戰才開始

記者周志豪
國民黨主席江啟臣20日宣布參選連任黨主席。（記者潘俊宏／攝影）
國民黨主席江啟臣20日宣布參選連任黨主席。（記者潘俊宏／攝影）

距離國民黨主席選舉還有五個多月時間，黨內強勁對手接連冒出頭，現任主席江啟臣20日宣布爭取連任。江啟臣原有主場優勢，如今提前宣布，或有凝聚支持者軍心考量，但也凸顯仍無一棒定江山實力；藍軍群雄並起，表面不滿蔡政府執政，實則看弱國民黨中央。江啟臣參選定錨後，真正挑戰才要開始。

國民黨主席選情混沌，在高雄市前市長韓國瑜支持媒體人趙少康表態參選後，即便黨中央可望技術性擋趙，卻無法排除韓復出的可能。江啟臣的處境是「前有趙、後有韓」，還有前主席朱立倫、孫文學校總校長張亞中、前台北縣長周錫瑋等人磨刀霍霍。

江陣營一直在評估宣布連任參選時機，正好近日時代雜誌將江啟臣選入年度次世代百大影響力人物，讓江取得較高的戰略高度。江啟臣參選宣言強調，青年將成為國民黨主要決策者，放眼未來才是國民黨唯一的希望，「年輕」和「未來」是江對決黨內對手的相對優勢。

弱勢黨主席，面臨強勢挑戰者，江啟臣策略是以柔克剛。江昨拋出「造王者」、不參選總統底牌，無疑是對志在2024的朱立倫釋出合作空間；對於韓國瑜同日啟動公益活動起手式，江則定調韓是溫暖作為，刻意淡化政治較勁。

目前看來，趙少康若因「入黨一年條款」遭排除參選資格，之後不論是朱江對決或韓朱江三強鼎立，哪一方能完成整合結盟，「強強聯手」才是黨內勝出關鍵。

江啟臣 國民黨 韓國瑜

上一則

發展組織、洩情報員名單…軍情局4退役將校涉共諜被訴

下一則

新聞評論／蔡政府心態不改 國安整隊有用嗎

延伸閱讀

啟動公益「來敲門」 韓國瑜：一直想做、也該做的事

啟動公益「來敲門」 韓國瑜：一直想做、也該做的事
江啟臣宣布競選連任主席 當國民黨重返執政「造王者」

江啟臣宣布競選連任主席 當國民黨重返執政「造王者」
藍黨魁7雄爭霸？趙少康：韓國瑜不會選

藍黨魁7雄爭霸？趙少康：韓國瑜不會選
江啟臣改造國民黨 入選時代雜誌「次世代」百大人物

江啟臣改造國民黨 入選時代雜誌「次世代」百大人物

熱門新聞

霧社水庫淤積率已逾七成，去年2月蓄水率一度跌破4%，露出大片砂地，也凸顯水庫淤積問題嚴重。（本報資料照片）

旱！水庫淤積現形 德基水庫、日月潭出現奇景

2021-02-13 01:30
故宮收藏了十幅明太祖朱元璋長滿麻子、臉型奇特的「醜像」，在元旦剛開幕的大展「權力的形狀」首次展出，吸引大批好奇觀眾。（記者陳宛茜／攝影）

「史上最醜明太祖」亮相 民眾朝聖：醜爆了

2021-02-13 01:30
大年初二回娘家，國民黨主席江啟臣PO出與太太劉姿伶及前立委岳父劉盛良、岳母的合影。取自江啟臣臉書

江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答

2021-02-13 07:36
有車輛被撞成廢鐵。（圖：讀者提供）

台21輛車連環車禍！車撞成廢鐵 已知2死8傷

2021-02-20 20:46
信義區吳興街抬頭可見台北101（圖），曾被網友形容是「台北市的貧民窟」，除有老舊公寓，還有紅磚蓋的老房子。（記者林麗玉／攝影）

信義區隔1條街「2個世界」…台北101緊鄰貧民窟

2021-02-11 01:26
陳時中首度坦承，之前確實有談500萬劑BNT疫苗，但因外力介入最後生變。（記者楊雅棠／攝影）

「有人不希望台灣太高興」 陳時中：500萬BNT疫苗受阻

2021-02-16 20:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人
蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股

蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股
洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來
吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題
華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪