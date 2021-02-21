新聞評論／前趙後韓還有朱 江啟臣挑戰才開始

國民黨主席江啟臣20日宣布參選連任黨主席。（記者潘俊宏／攝影）

距離國民黨 主席選舉還有五個多月時間，黨內強勁對手接連冒出頭，現任主席江啟臣 20日宣布爭取連任。江啟臣原有主場優勢，如今提前宣布，或有凝聚支持者軍心考量，但也凸顯仍無一棒定江山實力；藍軍群雄並起，表面不滿蔡政府執政，實則看弱國民黨中央。江啟臣參選定錨後，真正挑戰才要開始。

國民黨主席選情混沌，在高雄市前市長韓國瑜 支持媒體人趙少康表態參選後，即便黨中央可望技術性擋趙，卻無法排除韓復出的可能。江啟臣的處境是「前有趙、後有韓」，還有前主席朱立倫、孫文學校總校長張亞中、前台北縣長周錫瑋等人磨刀霍霍。

江陣營一直在評估宣布連任參選時機，正好近日時代雜誌將江啟臣選入年度次世代百大影響力人物，讓江取得較高的戰略高度。江啟臣參選宣言強調，青年將成為國民黨主要決策者，放眼未來才是國民黨唯一的希望，「年輕」和「未來」是江對決黨內對手的相對優勢。

弱勢黨主席，面臨強勢挑戰者，江啟臣策略是以柔克剛。江昨拋出「造王者」、不參選總統底牌，無疑是對志在2024的朱立倫釋出合作空間；對於韓國瑜同日啟動公益活動起手式，江則定調韓是溫暖作為，刻意淡化政治較勁。

目前看來，趙少康若因「入黨一年條款」遭排除參選資格，之後不論是朱江對決或韓朱江三強鼎立，哪一方能完成整合結盟，「強強聯手」才是黨內勝出關鍵。