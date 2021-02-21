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朱立倫跟進宣布選黨主席？知情人士：6月公告前後再說

記者周志豪／台北21日電
國民黨前主席朱立倫動向受關注。(取材自朱立倫臉書)
國民黨前主席朱立倫動向受關注。(取材自朱立倫臉書)

國民黨主席規畫7月24日改選，黨主席江啟臣昨天正式宣布角逐連任，讓外界好奇也傳有意參選的前主席朱立倫是否將跟進宣布參選。知情人士表示，此次黨主席選舉規畫6月才正式公告，現在談要不要選還太早，公告前後再說。

外界解讀江啟臣以「造王者」目標爭取連任主席，可能鬆動朱立倫參選主席意願。知情人士說，截至目前為止，朱參選機率還是大於不選。

對於昨天江啟臣表態參選後，朱立倫辦公室在簡單回應後，隨即發文將關注重點轉向民進黨政府濫用國家公器對前總統馬英九政治追殺議題，反映不在「節奏」上。知情人士說，朱陣營是刻意要脫離江啟臣與高雄市前市長韓國瑜較勁戰場。

知情人士表示，作為一個在野黨主席，重點是要思考如何監督執政黨，昨天江啟臣與韓國瑜接力發文，朱立倫若再投入表態，難免讓外界覺得國民黨要角又在互別苗頭、內鬥，不是一件好事。

黨務人士表示，黨主席選舉期程與選舉作業細則會在5月送中常會通過，之後才會公告，啟動領表、登記與選舉程序，目前黨務系統仍規畫7月24日投票，9月5日召開全代會。

黨務人士說，以前黨主席選舉需要考慮黨員連署與連署書審核期，但去年全代會刪除相關規定後，現在主席選舉作業期大幅縮短，含大約20天海外黨員選票寄送與寄返的通訊投票作業期，總計約只要40個工作天就可以。

不過黨務人士也表示，實際規劃的主席選舉期程，還是要等比較接近要送常會通過前，新冠肺炎疫情變化情況才能決定，看郵務作業是否會受到影響，如果疫情影響海外黨員選票郵寄，那就要再拉長選舉期程規畫。

但黨務人士說，主席選舉投票一定會在8月28日反萊豬公投投票前完成，這樣主席選舉結束，在公投投票前最後一個月，黨才有餘裕可再投入公投宣傳工作。

通訊投票 江啟臣 公投

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